Solange acusó un desagradable gesto de Tamara Paganini en Gran Hermano: "Se agarró las..."

Lejos de bajar el tono, la exvedette redobló la crítica con una reflexión cargada de indignación: "Que desagradable, espantoso. Consiguió lo que quería, vino a algo y lo logró".

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Qué dijo un ex Gran Hermano de Solange

Emiliano Boscatto, quien fue subcampeón de Gran Hermano 2011, reapareció este jueves 23 de abril con un duro mensaje en redes sociales que tuvo como destinataria a Sol Abraham, su excompañera y actual jugadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

A través de una historia de Instagram, Boscatto eligió un tono íntimo para iniciar su descargo: "Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto. Ustedes saben lo que yo amaba a sol. Pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro".

En su mensaje, el exhermanito cuestionó el cambio de actitud que, según su mirada, tuvo Abraham con el paso del tiempo: "Ella cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex. Nunca más me habló y es la única que no está en el grupo de los ex GH incluido Cristian. Se le subieron los humos de una manera inexplicable".

"Emanuel está siendo muy buena persona con ella. Porque ella nunca más lo trató después de eso. Ella no se tomó para nada bien lo de su ex y con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella", comparó ese vínculo con el comportamiento de otro ex participante, marcando diferencias claras.

De esta manera, el exfinalista dejó expuesta la distancia que hoy mantiene con Abraham y reavivó viejas internas entre los exparticipantes del reality, sumando un nuevo capítulo a los conflictos que siguen trascendiendo fuera de la casa.