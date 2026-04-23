Solange acusó un desagradable gesto de Tamara Paganini en Gran Hermano: "Se agarró las..."

Solange relató un episodio desagradable que habría tenido con Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en medio de un clima que viene cargándose de tensión dentro de la casa.
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Sol estalló de indignación luego de un accionar de Tamara Paganini en Gran Hermano que no le gustó para nada y que, según relató, la dejó completamente incómoda.
Solange relató un episodio desagradable que habría tenido con Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en medio de un clima que viene cargándose de tensión dentro de la casa.
Las dos exhermanitas atraviesan uno de sus momentos más conflictivos dentro de la casa. La “India”, tras el regreso de su compañera desde La Casa de los Famosos (Telemundo), comenzó a apuntarla directamente, con la intención —según se percibe en la convivencia— de sacarla de eje y empujarla a abandonar el juego más temprano que tarde.
En una charla con Yanina Zilli, Abraham relató el gesto desagradable que habría tenido su compañera y que la descolocó por completo. Según contó, no solo le generó incomodidad en el momento, sino también una sensación de rechazo que todavía no logra sacarse de encima.
"¿Viste lo que pasó con Tamara? Se agarró las partes intímas en mi cara, se agarró y se me puso acá. Muy desagradable. Que una mujer le haga eso a otra chica. ¿Qué le voy a contestar?", expresó, visiblemente molesta, dejando en claro el impacto que le generó el momento.
Lejos de bajar el tono, la exvedette redobló la crítica con una reflexión cargada de indignación: "Que desagradable, espantoso. Consiguió lo que quería, vino a algo y lo logró".
Emiliano Boscatto, quien fue subcampeón de Gran Hermano 2011, reapareció este jueves 23 de abril con un duro mensaje en redes sociales que tuvo como destinataria a Sol Abraham, su excompañera y actual jugadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
A través de una historia de Instagram, Boscatto eligió un tono íntimo para iniciar su descargo: "Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto. Ustedes saben lo que yo amaba a sol. Pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro".
En su mensaje, el exhermanito cuestionó el cambio de actitud que, según su mirada, tuvo Abraham con el paso del tiempo: "Ella cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex. Nunca más me habló y es la única que no está en el grupo de los ex GH incluido Cristian. Se le subieron los humos de una manera inexplicable".
"Emanuel está siendo muy buena persona con ella. Porque ella nunca más lo trató después de eso. Ella no se tomó para nada bien lo de su ex y con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella", comparó ese vínculo con el comportamiento de otro ex participante, marcando diferencias claras.
De esta manera, el exfinalista dejó expuesta la distancia que hoy mantiene con Abraham y reavivó viejas internas entre los exparticipantes del reality, sumando un nuevo capítulo a los conflictos que siguen trascendiendo fuera de la casa.