El dato que confirmó Oriana Sabatini sobre su tía Gabriela Sabatini que nadie esperaba

Ante la consulta del cronista sobre si le gustaría verla, la cantante fue directa y sin rodeos: "Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella".

De esta manera, Oriana dejó expuesta una interna familiar que, lejos de apaciguarse, suma nuevos capítulos y mantiene la incertidumbre sobre una posible reconciliación.

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El tierno mensaje que le dedicó Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños

La semana pasada, Oriana Sabatini cumplió 30 años y recibió todo el amor de su familia. Pero el que se destacó fue el video que publicó Cathy Fulop en sus redes sociales seguido por una sentida carta abierta.

"Hoy celebramos tu vida, Ori. Y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá, además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad… (día en que se firma el acta de independencia de Venezuela) y siento que tu vida honra exactamente eso. Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia -y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso- y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz", comenzó.

Luego, profundizó sobre esta nueva etapa de su hija: "Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo. Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando".

Y cerró con una frase cargada de emoción: "Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas!!!".