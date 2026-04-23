A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN LAM

El dato que confirmó Oriana Sabatini sobre su tía Gabriela Sabatini que nadie esperaba

Oriana Sabatini habló sobre la relación con su tía Gabriela Sabatini y sorprendió con sus declaraciones sobre la falta de diálogo familiar.

23 abr 2026, 22:51
El dato que confirmó Oriana Sabatini sobre su tía Gabriela Sabatini que nadie esperaba
El dato que confirmó Oriana Sabatini sobre su tía Gabriela Sabatini que nadie esperaba
El dato que confirmó Oriana Sabatini sobre su tía Gabriela Sabatini que nadie esperaba

Oriana Sabatini volvió a sorprender al confirmar el fuerte distanciamiento que mantiene con su tía, Gabriela Sabatini. La situación tomó aún más relevancia luego del nacimiento de su hija junto a Paulo Dybala, ya que muchos esperaban algún gesto de la extenista que finalmente no ocurrió.

En medio de rumores de una pelea tajante dentro de la familia, la artista aterrizó en la Argentina y dialogó con distintos medios. Si bien habló sobre la posibilidad de mudarse al país tras el próximo mercado de pases —ante las versiones que vinculan a Dybala con Boca Juniors—, el tema que más llamó la atención fue su relación con Gabriela.

Leé también

Oriana Sabatini celebró sus 30 años y Paulo Dybala la emocionó con un mensaje muy íntimo

Oriana Sabatini celebró sus 30 años y Paulo Dybala la emocionó con un mensaje muy íntimo

Las declaraciones de la actriz y cantante generaron repercusión tras la nota que le brindó a LAM (América TV), en este sentido, Oriana profundizó sobre este vínculo distante y sorprendió con sus declaraciones. "A mi no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella", aseguró en primer lugar, dejando en claro su postura frente al conflicto.

Incluso, deslizó que no ve impedimentos de su lado para un posible reencuentro: "No tengo nada que plantear". Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando reveló la falta de diálogo: "No hablamos más pero no por decisión mío. No es un problema mío".

Ante la consulta del cronista sobre si le gustaría verla, la cantante fue directa y sin rodeos: "Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella".

De esta manera, Oriana dejó expuesta una interna familiar que, lejos de apaciguarse, suma nuevos capítulos y mantiene la incertidumbre sobre una posible reconciliación.

Embed

El tierno mensaje que le dedicó Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños

La semana pasada, Oriana Sabatini cumplió 30 años y recibió todo el amor de su familia. Pero el que se destacó fue el video que publicó Cathy Fulop en sus redes sociales seguido por una sentida carta abierta.

"Hoy celebramos tu vida, Ori. Y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá, además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad… (día en que se firma el acta de independencia de Venezuela) y siento que tu vida honra exactamente eso. Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia -y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso- y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz", comenzó.

Luego, profundizó sobre esta nueva etapa de su hija: "Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo. Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando".

Y cerró con una frase cargada de emoción: "Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas!!!".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Oriana Sabatini Gabriela Sabatini

Lo más visto