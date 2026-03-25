Domingo de Ramos 2026: cuándo es, qué se celebra y cuál es la oración para bendecir el hogar

Durante la celebración, se bendicen los ramos (palmas, olivos u otras ramas, según la región) y se realiza una procesión que recrea la entrada de Jesús en la ciudad santa. En la misa, además, se proclama el relato completo de la Pasión, desde la Última Cena hasta la crucifixión, como preparación espiritual para los días siguientes.

Como parte de la tradición, los fieles llevan los ramos bendecidos a sus hogares, donde los conservan durante todo el año como signo de fe y protección para la familia.

Qué oración hacer con el olivo en el Domingo de Ramos

A continuación, la oración difundida por ACI Prensa, una agencia de noticias católica internacional, para bendecir el hogar en Domingo de Ramos:

Bendice, Señor, nuestro hogar.

Que tu Hijo Jesús reine en él.

Danos paz, amor y respeto,

para que respetándonos y amándonos

lo sepamos honrar en nuestra vida familiar,

sé Tú, el Rey en nuestro hogar.

Amén.

En 2026, el Domingo de Ramos se celebrará el 29 de marzo. A partir de ese día comienza oficialmente la Semana Santa, que incluye el Jueves Santo y el Viernes Santo, y culmina con el Domingo de Pascua, el 5 de abril.