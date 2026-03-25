Domingo de Ramos 2026: cuándo es, qué se celebra y cuál es la oración para bendecir el hogar

El próximo domingo 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa 2026.
El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa 2026 y es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.
El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa 2026 y es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.
El próximo domingo 29 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa 2026.
Esta jornada conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Según relatan los Evangelios, una multitud lo recibió agitando ramas de palma y de olivo, extendiendo sus mantos en el camino y aclamándolo con alegría: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel!”.
Jesús ingresó montado en un humilde asno, un gesto cargado de simbolismo que representa la paz, la humildad y la sencillez.
El Domingo de Ramos da comienzo a la Semana Santa, el período más importante del calendario litúrgico cristiano, en el que se recuerdan la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Por este motivo, también se lo conoce como Domingo de la Pasión del Señor.
Durante la celebración, se bendicen los ramos (palmas, olivos u otras ramas, según la región) y se realiza una procesión que recrea la entrada de Jesús en la ciudad santa. En la misa, además, se proclama el relato completo de la Pasión, desde la Última Cena hasta la crucifixión, como preparación espiritual para los días siguientes.
Como parte de la tradición, los fieles llevan los ramos bendecidos a sus hogares, donde los conservan durante todo el año como signo de fe y protección para la familia.
A continuación, la oración difundida por ACI Prensa, una agencia de noticias católica internacional, para bendecir el hogar en Domingo de Ramos:
Bendice, Señor, nuestro hogar.
Que tu Hijo Jesús reine en él.
Danos paz, amor y respeto,
para que respetándonos y amándonos
lo sepamos honrar en nuestra vida familiar,
sé Tú, el Rey en nuestro hogar.
Amén.
En 2026, el Domingo de Ramos se celebrará el 29 de marzo. A partir de ese día comienza oficialmente la Semana Santa, que incluye el Jueves Santo y el Viernes Santo, y culmina con el Domingo de Pascua, el 5 de abril.