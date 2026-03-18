Semana Santa 2026: escapadas de otoño para viajar, reconectar y disfrutar cuatro días con identidad propia

El hotel cuenta con 134 habitaciones rodeadas de jardines tropicales, piscinas exteriores, spa con saunas y terma romana, gimnasio y una oferta gastronómica de alto nivel. Su cercanía al Parque Nacional Iguazú lo convierte en una base estratégica para combinar excursiones con momentos de relax.

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Para Semana Santa, la experiencia se vive con una programación especial:

Jueves 2 de abril – Asado a la estaca - La Terraza 19 a 23:30 hs | $35.000 por persona (20% off residentes Iguazú).

Viernes 3 – Noche de Mar y Río - La Terraza incluyendo pescado a la parrilla, en sintonía con la tradición de Viernes Santo. 19 a 23:30 hs | $40.000 por persona (20% off residentes).

Sábado 4 – Recorrido Gastronómico - La Terraza Cuatro estaciones en gazebos con distintas propuestas culinarias, creando una experiencia dinámica y social. 19 a 23:30 hs | $35.000 por persona (20% off residentes).

Domingo 5 – Pascuas en familia Desayuno pascual con ruptura de huevos junto al conejo a las 11 hs. $25.000 para no alojados. Por la noche, clásico Asado Pascual con bebidas sin alcohol y una copa de vino o chop de cerveza. Una Semana Santa que combina selva, tradición y alta gastronomía en un entorno natural incomparable.

Para más información del hotel ingresa aquí:

Teléfono: (+54 03757) 498050

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

USHUAIA - WYNDHAM GARDEN USHUAIA | HOTEL DEL GLACIAR

Otoño patagónico con 22% OFF en el Fin del Mundo Abril en Ushuaia es sinónimo de aire puro, cielos nítidos y paisajes que comienzan a transformarse con los primeros tonos otoñales. Las temperaturas frescas pero agradables permiten disfrutar caminatas, navegaciones y excursiones con mayor tranquilidad que en temporada alta. Ubicado en el corazón de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas panorámicas únicas sobre el Canal Beagle y la ciudad.

El hotel cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, restaurante de gastronomía patagónica de autor y un equipo especializado en experiencias a medida.

Para Semana Santa 2026 (2 al 5 de abril), presenta una promoción exclusiva de 22% OFF, ideal para quienes desean anticiparse y asegurar una escapada al sur argentino. Navegaciones por el Canal Beagle, Parque Nacional Tierra del Fuego, trekking, kayak y turismo rural completan una propuesta que combina aventura, contemplación y confort en uno de los destinos más emblemáticos del país.

Para más información del hotel ingresa aquí:

Central de reservas: 0800 266 0588

Tel Ushuaia: +549 290152-8221

https://www.wyndhamhotels.com

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Mail: [email protected]

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CIUDAD DE BUENOS AIRES - KER HOTELES

(Otoño porteño con hasta 40% OFF). En abril, Buenos Aires se luce. Las temperaturas templadas invitan a recorrer sus barrios caminando, sentarse en cafés históricos, visitar museos y disfrutar de una agenda cultural activa sin el calor del verano. Ker Hoteles, con ubicaciones estratégicas en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, propone vivir Semana Santa en clave urbana con una promoción de hasta 40% OFF reservando de forma directa.

Diseño contemporáneo, habitaciones confortables, gastronomía de autor y servicios personalizados convierten a la cadena en una alternativa ideal tanto para viajeros del interior como para quienes buscan una mini escapada dentro de la propia ciudad. Una forma inteligente de redescubrir Buenos Aires en su mejor estación.

Para mas información de los hoteles ingresa aquí:

Ker San Telmo

Dirección: Av. Paseo Colón 455 Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Recoleta

Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368 Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Belgrano

Dirección: Vuelta de Obligado 2727 Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

Ker Urquiza

Dirección: Díaz Colodrero 2513 Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

Mail: [email protected]

Instagram: @kerhoteles

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SAVOY HOTEL

Historia y sofisticación sobre Avenida Callao. Con su imponente arquitectura de estilo europeo, el Savoy Hotel es uno de los íconos del centro porteño. Su ubicación estratégica permite acceder caminando a teatros, librerías emblemáticas, el Congreso y circuitos gastronómicos tradicionales.

Abril es un mes ideal para disfrutar la ciudad desde su costado más cultural y elegante, y el Savoy combina historia, confort moderno y servicio personalizado en un entorno clásico y distinguido. Una opción perfecta para una Semana Santa con impronta patrimonial.

Para mas información del hotel ingresa aquí:

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SAN ANTONIO DE ARECO- UN ALTO EN LA HUELLA | HOTEL SPA & WELLNESS RESORT

Bienestar y campo en estado puro A solo una hora de Buenos Aires, abril en San Antonio de Areco ofrece mañanas frescas, tardes soleadas y paisajes rurales teñidos de dorados otoñales. Un Alto en la Huella propone vivir Semana Santa desde el descanso y la pausa consciente.

Sus habitaciones Standard y Suites incluyen desayuno buff et americano y acceso al Spa La Aguada, con piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio. Frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes, el hotel combina tradición, naturaleza y bienestar en un entorno ideal para desconectar sin viajar largas distancias.

Para más info del hotel ingresa aquí:

Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465 San Antonio de Areco

https://unaltoenlahuella.com

Instagram: @unaltoenlahuella

Tel: +54 9 2326 43-4890

Mail: [email protected]

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SALTA - HOTEL COLONIAL SALTA

Tradición norteña en una de las fechas más emblemáticas del calendario Semana Santa en Salta es una experiencia en sí misma. Procesiones, celebraciones religiosas y una fuerte impronta cultural convierten a la ciudad en uno de los destinos más representativos de la fecha.

El Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en un edifi cio del siglo XIX, permite vivir esta experiencia desde el corazón histórico. Con 35 habitaciones de estilo clásico, desayuno buff et y servicios personalizados, combina identidad, tradición y ubicación privilegiada.

Abril en el norte argentino ofrece días templados y noches agradables, ideales para recorrer la ciudad a pie y disfrutar de su gastronomía regional.

Para más info del hotel ingresa aquí:

Teléfono administración: (387) 431 0805

https://hotelcolonialsalta.com.ar

Instagram: @saltahotelcolonial

Email: [email protected]

Dirección: Zuviría 6, esquina Caseros, Salta, Argentina

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EL CALAFATE - MONTANO BOUTIQUE SUITES

Naturaleza y diseño en la Patagonia El otoño patagónico comienza a desplegar su magia en abril. Menos viento, temperaturas frescas pero agradables y paisajes abiertos que invitan a la contemplación. Montano Boutique Suites propone una experiencia intimista con amplias suites de diseño contemporáneo, amenities orgánicos y desayuno gourmet artesanal.

Su propuesta combina confort moderno con identidad local. Una alternativa ideal para quienes buscan una Semana Santa en contacto con la naturaleza y el imponente entorno del Glaciar Perito Moreno.

Para mas información del hotel ingresa aquí:

Montano Suites, El Calafate, Santa Cruz, Patagonia Argentina

https://montano.com.ar/

[email protected]

Redes: @montanopatagonia

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CHASCOMÚS - HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

Laguna, aire libre y plan familiar cerca de casa Para quienes prefi eren una escapada cercana, Chascomús se consolida como una opción práctica y atractiva en otoño. Las temperaturas templadas permiten disfrutar de caminatas junto a la laguna, actividades al aire libre y descanso en un entorno verde. Howard Johnson Chascomús, rodeado de dos hectáreas de parque, ofrece piscinas, spa, gimnasio y espacios recreativos para todas las edades, convirtiéndose en una alternativa ideal para familias durante el fi n de semana largo.

Para más información del hotel ingresa aquí:

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MIAMI - NEW POINT MIAMI

Abril frente al mar: clima ideal y ritmo relajado En abril, Miami atraviesa una de sus mejores épocas climáticas: temperaturas cálidas pero agradables, menor humedad que en pleno verano y condiciones perfectas para disfrutar la playa. New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la libertad de un departamento con los servicios de hotel. Sus estudios, dúplex y penthouses con vistas al océano o la bahía permiten vivir el destino a ritmo propio. Acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis y servicio de playa completan una propuesta ideal para quienes desean pasar Semana Santa 2026 bajo el sol, con clima estable y mar turquesa como escenario.

Para más información del hotel ingresa aquí: