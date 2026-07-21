Astrología: la previa al ingreso del Sol en Leo y cómo impacta en tu signo este martes 21 de julio

A nivel de vínculos, los tránsitos de este martes invitan a revisar la forma en que te comunicás con tus allegados. La sensibilidad de agua aún presente puede hacer que ciertos comentarios se perciban con mayor gravedad de la que tienen, por lo que apelar a la empatía evitará fricciones innecesarias en el trabajo y en el hogar.

Cerrar capítulos emocionales y ordenar prioridades será la clave para recibir el nuevo ciclo astral con la mente despejada. Foto: Astrología.

Asimismo, es un momento clave para evaluar cómo venís gestionando tu energía física y mental. Si acumulaste estrés o cansancio durante las semanas anteriores, el cielo te da una ventana de oportunidad perfecta para ajustar la rutina, priorizar el descanso reparador y encarar la segunda mitad del año desde una posición de mayor eje y fortaleza.

En el plano profesional y de proyectos personales, esta antesala actúa como una verdadera rampa de despegue. Es el día indicado para pulir los últimos detalles de esas ideas que tenés guardadas en el cajón, revisar presupuestos o maquetas y dejarlas listas para ver la luz una vez que el fuego leonino termine de encender el ambiente.

El gran aprendizaje de hoy pasa por no forzar las cosas ni caer en la impaciencia. La energía leonina ya se empieza a sentir en el ambiente, pero exige que primero hagas una pausa consciente para reconocer tus propios logros y despedir la etapa introspectiva con gratitud antes de salir a brillar.

Claves para preparar el terreno este martes 21 de julio

Saldá pendientes emocionales: Usá las últimas horas de la energía de agua para perdonar, cerrar charlas inconclusas y alivianar la cabeza.

Ordená tu espacio de trabajo: Limpiar tu escritorio y tus archivos digitales te ayudará a recibir el nuevo ciclo con absoluta claridad mental.

Anotá tus metas de brillo: Escribí en un papel qué proyectos o talentos querés exponer con fuerza durante las próximas semanas.

Evitá las reaccionadas impulsivas: El choque entre la sensibilidad que se va y el fuego que entra puede generar roces si no actuás con calma.

Preguntas Frecuentes (FAQ)