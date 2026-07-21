El emotivo homenaje que recibió Messi frente a su casa natal en Rosario

Un reconocimiento que trasciende los resultados

Las imágenes registradas en Rosario reflejaron que el cariño de los hinchas permanece intacto más allá del resultado deportivo. En lugar de lamentar únicamente la derrota, quienes pasaron por la casa natal del capitán eligieron destacar todo lo que Messi le dio al fútbol argentino a lo largo de casi dos décadas.

Entre banderas, camisetas y mensajes de agradecimiento, el homenaje volvió a dejar en claro el lugar que ocupa el rosarino en la historia de la Selección: el de un ídolo cuya huella trasciende cualquier resultado y que seguirá siendo una de las figuras más importantes del deporte argentino.

El Mundial de Messi

Más allá de que Argentina no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022, Messi volvió a ser una de las grandes figuras del torneo. El capitán fue determinante a lo largo de la Copa del Mundo, con ocho goles y cuatro asistencias, liderando al equipo de Lionel Scaloni hasta una nueva final mundialista.

El rosarino convirtió durante la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania, volvió a marcar en los octavos de final contra Cabo Verde y fue clave en la histórica remontada ante Egipto. Además, aportó asistencias decisivas en el camino hacia la final frente a Inglaterra.

Las lágrimas que mostró al terminar el partido ante España conmovieron a millones de personas y alimentaron la sensación de que el Mundial 2026 podría haber sido su última participación en una Copa del Mundo, aunque hasta el momento el futbolista no confirmó oficialmente su retiro del certamen.