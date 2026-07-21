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Scaloni rompió el silencio a la salida del predio de la AFA: qué dijo sobre la arenga de Messi y su continuidad como DT

El entrenador de la Selección Argentina habló en Ezeiza tras perder la final con España. Desmintió los rumores virales y se refirió a su futuro.

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Scaloni rompió el silencio a la salida del predio de la AFA: qué dijo sobre la arenga de Messi y su continuidad como DT

El regreso de la delegación Argentina tras perder la final de la Copa del Mundo contra España sumó la palabra de su máximo conductor táctico. Lionel Scaloni habló este martes con A24 a la salida del predio de la AFA en Ezeiza tras llegar al país.

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Foto: Reuters 

El entrenador de la Selección Argentina se detuvo a dialogar con la prensa que se encontraba en la puerta del Predio Lionel Andrés Messi y dejó definiciones sobre el recibimiento de los hinchas, las especulaciones sobre su contrato y los comentarios virales del encuentro decisivo.

El DT albiceleste valoró el acompañamiento del público tras la final disputada en Estados Unidos: “El recibimiento fue impresionante, muy lindo. Cuesta y yo digo que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no se gana. Nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles”.

A su vez, remarcó la enseñanza que deja el grupo para los más jóvenes: “Nosotros ayer cuando íbamos en el colectivo, ver esos nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos, no habiendo ganado, es algo maravilloso, de verdad”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre los rumores de la final y la arenga de Messi

El entrenador fue consultado sobre las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas presiones y conflictos en el vestuario previo al partido ante España. Ante las preguntas de los cronistas respecto a las especulaciones sobre supuestos conflictos o presiones políticas derivadas de la arenga de Lionel Messi, el técnico fue categórico.

“No veo redes, chicos, yo no tengo. No tengo idea”, respondió Scaloni. Al ser repreguntado sobre si existió algún problema interno o si los jugadores estuvieron tranquilos, insistió: “No sé de qué arenga de Messi me hablan. No sé, no tengo ni idea de lo que me decís”, descartando tener conocimiento sobre los comentarios que se viralizaron.

En la misma línea, el estratega se refirió al despliegue de una bandera alusiva a las Islas Malvinas por parte de la delegación: “Me preguntás cosas que no... La vi como ustedes, no tengo ni idea. No sé si en un futuro nos dijeron nada, no tengo conocimiento”.

Además, destacó que “lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter de defender esta camiseta y nos quedemos con eso”.

Hasta cuándo seguirá Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

El entrenador reiteró que tiene contrato hasta fin de año y pidió enfocar la atención en el vínculo generado entre el equipo y la gente.

Consultado reiteradamente sobre si continuará en el cargo o si dejará la dirección técnica el 31 de diciembre, el DT remarcó que se trata de un proceso de análisis habitual. “Son cosas normales que uno se replantea y hasta diciembre, como digo, estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo”, sostuvo sobre su continuidad.

Ante la insistencia de los periodistas por saber qué ocurrirá al finalizar su vínculo formal, Scaloni concluyó: “Es lo que no sabemos. Este es un lugar soñado que ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar por primera vez. Es un lugar que cualquiera quisiera estar”.

Antes de retirarse hacia su localidad natal de Pujato para reencontrarse con su familia, confirmó que estará presente en el predio en la próxima ventana de septiembre: “Sí, en septiembre estoy en el predio”.

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