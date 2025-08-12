En vivo Radio La Red
Flavio Azzaro
¿Enojo y distanciamiento?

Duka contó qué pasó de verdad con Flavio Azzaro y "El Loco y el Cuerdo"

Duka reveló el secreto mejor guardado del final del programa con Flavio Azzaro. Enterate.

Duka contó qué pasó de verdad con Flavio Azzaro y El Loco y el Cuerdo

Después de dos años y medio de emisiones, el exitoso stream “El Loco y el Cuerdo” llegó a su fin. Y con él, también se cerró una etapa en la relación profesional y personal entre Andrés “Duka” Ducatenzeiler, expresidente de Independiente, y el periodista Flavio Azzaro.

En una entrevista reciente con Jorge Rial, Duka explicó que la ruptura no tuvo que ver con peleas irreconciliables, sino con el desgaste y las diferencias creativas que se fueron acumulando. “Nada, terminó dos años y medio. Flavio es un pibe bárbaro, inteligente, que le gusta manejar el negocio. Yo no manejo este negocio. De casualidad hicimos un programa que fue el más visto y, cuando llegó la hora, me cansé y me fui”, contó sin rodeos.

El ciclo había logrado instalarse como uno de los más vistos en plataformas digitales, ganando una comunidad fiel que celebraba la química entre ambos conductores. Sin embargo, Duka aseguró que no todo en la vida pasa por el éxito. “Se enojó porque me fui. Está bien, porque hay cariño entre nosotros dos. Pero en ese momento yo sentí que había cumplido una etapa”, agregó.

Según relató Ducatenzeiler, en un primer momento Azzaro tomó la noticia con enojo, algo que él comprendió. “Con el tiempo lo entendió, y ahora nos llevamos de maravillas”, aclaró. La buena relación actual demuestra que, a pesar del final abrupto del programa, la amistad sigue intacta.

Pero Duka también dejó una reflexión más profunda, relacionada con su visión del poder y la integridad personal. “Cuando no te pueden comprar, se vuelven locos los compradores. Yo tengo amigas que el Ángel Exterminador le ponía el cheque en blanco. Cuando le decís que no, esos tipos del poder se vuelven locos. Pero te lo voy a encontrar… el precio… Dale. No hay precio. Hay convicción, como dice ella”.

“El Loco y el Cuerdo” había nacido casi de casualidad, según el propio Duka, pero rápidamente escaló hasta convertirse en un fenómeno digital. El formato descontracturado, la combinación de humor y análisis sin filtros, y la química entre los dos conductores fueron clave para su éxito.

