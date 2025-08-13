En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji de WhatsApp con tres corazones en la cara y cuándo debe usarse

Descubrí qué significa el emoji de WhatsApp con tres corazones en la cara y por qué su uso va mucho más allá de lo romántico.

Qué significa el emoji de WhatsApp con tres corazones en la cara es una pregunta común entre los usuarios que lo ven a diario en sus chats. Oficialmente conocido como Smiling Face With Hearts, este icono muestra una cara amarilla con sonrisa cerrada, mejillas sonrojadas, ojos satisfechos y tres corazones flotando alrededor.

Leé también Qué significa el emoji del corazón blanco en WhatsApp, cuándo usarlo y qué dice la psicología del color
Qué significa el emoji del corazón blanco en WhatsApp, cuándo usarlo y qué dice la psicología del color.

Su diseño puede variar ligeramente según el sistema operativo o la aplicación, pero el mensaje esencial que transmite se mantiene: una sensación de felicidad y afecto. Según Emojipedia, este símbolo se asocia a sentimientos como amor, ternura, gratitud, orgullo o admiración. No está reservado únicamente para contextos románticos; también aparece en conversaciones entre amigos, familiares e incluso en mensajes profesionales que buscan transmitir calidez.

Cuándo nació el emoji con tres corazones en la cara

Este emoji debutó oficialmente el 5 de junio de 2018 como parte de la actualización Unicode 11.0. La inclusión de este y otros símbolos permitió unificar su visualización en todos los dispositivos, sin importar si se trataba de Android, iOS, Windows o cualquier otra plataforma.

En esa misma actualización se añadieron variaciones de tono de piel, nuevas opciones de género y símbolos especiales como el peón de ajedrez o la bandera pirata. Este avance fue clave para estandarizar el lenguaje visual que hoy millones de personas usan a diario.

Cómo y cuándo usar el emoji con tres corazones en la cara

El Smiling Face With Hearts es perfecto para reforzar un mensaje que quiere transmitir afecto o emoción positiva. Entre sus usos más frecuentes se encuentran:

  • Acompañar una felicitación: "¡Me alegra tanto tu logro!"
  • Responder con cariño a un mensaje inesperado: "Sos un sol, gracias por todo"
  • Reaccionar ante algo tierno o conmovedor: "Ese gatito es adorable"
  • Mostrar apoyo emocional: "Siempre contás conmigo"

Su versatilidad lo convierte en uno de los emojis más queridos. Funciona como un refuerzo visual cuando las palabras por sí solas no parecen suficientes.

El papel de los emojis en WhatsApp

En WhatsApp y otras plataformas, los emojis actúan como extensiones emocionales del texto. Ayudan a matizar el tono de un mensaje, añadir contexto y evitar malentendidos. Actualmente, la aplicación de Meta ofrece más de 3.000 emojis organizados por categorías, y su sección de "Más usados" revela cuáles son los favoritos de cada usuario.

No son solo los adultos quienes recurren a ellos. Niños y adolescentes han convertido los emojis en un recurso creativo para inventar códigos, transmitir ideas y hasta crear historias visuales. Esto ha dado lugar a nuevos significados y usos que evolucionan constantemente.

De Japón al mundo: el emoji y una historia visual

El concepto de emoji nació en Japón en 1999 gracias a Shigetaka Kurita, ingeniero de NTT DoCoMo. Su primer set incluía 176 pequeños pictogramas diseñados para mejorar la comunicación en los teléfonos móviles de la época. Eran simples y limitados por la tecnología, pero marcaron el inicio de un lenguaje visual global.

La expansión fuera de Japón llegó una década después, cuando en 2010 el Consorcio Unicode los integró a su sistema. Esto aseguró que los emojis pudieran verse de forma uniforme en cualquier dispositivo. Con el tiempo, empresas como Apple, Google y Samsung añadieron detalles gráficos, variantes culturales y mayor diversidad.

Hoy, los emojis son un componente esencial de la escritura digital. Sirven para reforzar emociones, suavizar mensajes y transmitir información de forma rápida y directa.

El crecimiento de los emojis en WhatsApp

La actualización constante de Unicode y las interpretaciones creativas de cada plataforma garantizan que el catálogo de emojis siga creciendo. Además de expresar emociones, los emojis ahora reflejan diversidad cultural, profesiones, objetos cotidianos y referencias globales.

En este contexto, el emoji con tres corazones ha mantenido su lugar como uno de los más reconocibles y queridos, un recordatorio visual de que la comunicación digital también puede ser cálida, cercana y profundamente humana.

