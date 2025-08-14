El sorpresivo vínculo entre el ex de Julieta Prandi, Fernando Báez Sosa y los rugbiers.

Los nuevos vecinos del ex de Prandi: los rugbiers del caso Báez Sosa

Los 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.jpg El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa. (Foto: archivo)

En Melchor Romero, Contardi compartirá espacio con los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, ocurrido el 18 de enero de 2020. Cinco de ellos -Máximo Thomsen (25), Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24)- recibieron prisión perpetua como autores del crimen.

Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25) fueron sentenciados a 15 años de prisión como partícipes secundarios.

La coincidencia de estos internos en el mismo establecimiento generó un sorpresivo vínculo carcelario que nadie imaginaba al momento de dictar la condena a Contardi.

fernando.baez-sosawebp El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa. (Foto: archivo)

La jugada judicial de Contardi

Ni bien escuchó la sentencia, Contardi puso en marcha una estrategia judicial que, según sus allegados, ya tenía pensada. Una de sus primeras decisiones fue cambiar de abogado. Minutos después de la lectura del fallo, Claudio Nitzcaner, su defensor durante el juicio, se presentó ante la prensa para anunciar que dejaba de representarlo: "Yo no soy más su abogado, pregúntenle a él por qué", dijo, visiblemente molesto.

Su lugar lo ocupó Fernando Sicilia, quien asumió la defensa con un objetivo claro: "Lo primero que voy a pedir es su libertad y, en segundo término, conocer por qué no pudo acceder a un juicio por jurado”. Sicilia también argumentó que Contardi siempre se mantuvo “a derecho” y que recientemente se convirtió en padre de una hija recién nacida, algo que, según él, no fue considerado por el tribunal.

Claudio Contardi (1) El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa. (Foto: archivo)

El vínculo con Julieta Prandi

La relación entre Contardi y Prandi comenzó en el año 2000, cuando ella tenía 19 años. Tras cinco años de noviazgo se separaron, pero en 2008 retomaron la pareja. En octubre de 2011 se casaron y ese mismo año nació su primer hijo. En 2015 llegó el segundo.

Contardi ya tenía un hijo de unos 20 años de una relación anterior, y hace tres semanas nació su cuarta hija, fruto de una nueva pareja.

Durante su vida en común, la pareja residió en un departamento sobre la Avenida Del Libertador al 6600, en el barrio porteño de Núñez, propiedad del hijo mayor del empresario y en disputa judicial. También compartieron viviendas en Escobar y Martínez.

La denuncia y el juicio

julieta prandi 4 El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa. (Foto: archivo)

El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa. (Foto: archivo)

El 13 de octubre de 2021, Prandi denunció a su exmarido en la Comisaría de la Mujer y Familia de Martínez por hechos ocurridos en fecha indeterminada entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

El caso se judicializó y derivó en un juicio en el que el empresario fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado y violencia psicológica. El fallo fue contundente: 19 años de prisión.

La condena fue celebrada por Prandi, quien había declarado en reiteradas ocasiones que buscaba justicia no solo para ella sino para otras mujeres que pudieran atravesar situaciones similares.

Los próximos pasos

Con el traslado a Melchor Romero, Contardi inicia una nueva etapa de su vida judicial. Desde su celda, intentará revertir la condena mediante recursos legales, mientras comparte pabellón con algunos de los presos más conocidos del país.

La defensa de Contardi prevé pedir medidas excepcionales basadas en su rol de padre de una recién nacida y en supuestas irregularidades procesales, como la negativa del tribunal a un juicio por jurado.

Melchor Romero, un penal con historia

La Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero forma parte del complejo penitenciario que alberga a distintos perfiles de internos. Su infraestructura incluye pabellones comunes y sectores de mediana y alta seguridad. Desde la condena a los rugbiers, el penal ha estado en el foco mediático y bajo estrictas medidas de control.

Fuentes penitenciarias aseguran que, aunque Contardi y los rugbiers están en el mismo establecimiento, no necesariamente comparten actividades diarias. La convivencia se limita al mismo complejo, pero con pabellones y rutinas diferenciadas.