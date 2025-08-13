En vivo Radio La Red
Ricardo Darín
Netflix
CINE

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película romántica más emocionante y dura menos de 2 horas

La joya escondida de Ricardo Darín en Netflix es una de esas películas que, pese a no ocupar los primeros lugares en el catálogo, logra dejar una marca profunda en quien se anima a descubrirla. Se trata de "La educación de las hadas", un drama de coproducción hispano-francesa estrenado en 2006, dirigido por José Luis Cuerda y basado en la novela homónima de Didier Van Cauwelaert.

El film, de 95 minutos, combina una narrativa melancólica con actuaciones de gran contención emocional, destacando el trabajo de Darín, quien interpreta a un hombre atrapado entre la ilusión de un nuevo comienzo y la irrupción de un pasado que amenaza con derrumbarlo todo.

En un catálogo como el de Netflix, repleto de producciones donde Ricardo Darín despliega su carisma y su intensidad, La educación de las hadas ocupa un lugar distinto. No es una historia de giros explosivos ni de tramas policiales que mantengan la tensión en cada minuto. Aquí, la fuerza reside en el silencio, la mirada y la pausa.

De qué trata "La educación de las hadas"

La historia se centra en Nicolás, un inventor de juguetes que, casi por azar, entra en la vida de Ingrid, una ornitóloga que ha enviudado recientemente, y de su hijo Raúl. Lo que comienza como un vínculo casual se transforma en una relación cada vez más íntima, hasta dar forma a una aparente armonía familiar.

Sin embargo, como en todo cuento que parece demasiado perfecto, un secreto oculto en el pasado de Ingrid irrumpe de manera inesperada, rompiendo el delicado equilibrio que Nicolás había logrado construir junto a ella y el niño. Es entonces cuando el espectador comprende que el verdadero núcleo de la historia no es la unión, sino la capacidad o la imposibilidad de sostenerla.

La dirección de José Luis Cuerda es fiel a su estilo: fotografía cuidada, uso preciso de la luz y un tempo narrativo sin apuros. Cada plano parece pensado para acompañar el estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de intimidad que atraviesa toda la película.

El resultado es un drama que, más que narrar, invita a sentir. No es una historia para quienes buscan acción o un ritmo frenético, sino para aquellos que encuentran en el cine una oportunidad de contemplar la complejidad de las relaciones humanas.

El elenco de "La educación de las hadas" con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Irène Jacob
  • Bebe
  • Víctor Valdivia
  • Jordi Bosch
  • Abdelaziz Arradi
  • Bert Palmen
  • Glòria Roig
  • Miquel Gelabert
  • Albert Pérez
Por qué ver la película "La educación de las hadas"

Pese a su calidad, La educación de las hadas pasó casi desapercibida en Argentina en el momento de su estreno. Sin embargo, obtuvo el Premio Goya a la mejor canción original, un reconocimiento que valoró la delicadeza de su propuesta artística.

El paso del tiempo, y ahora su disponibilidad en Netflix, la han convertido en una joya escondida que ofrece al espectador una experiencia distinta a la habitual en el cine comercial. Para muchos, descubrirla supone un viaje emocional inesperado.

En un panorama saturado de series y películas que apuestan por el impacto inmediato, esta producción propone lo contrario: un acercamiento pausado, humano y reflexivo. La química entre Ricardo Darín e Irène Jacob, el retrato honesto de la pérdida y el amor, y la construcción de un ambiente que respira melancolía la convierten en una obra que no caduca.

Es de esas historias que no se olvidan con los créditos finales. Al contrario, deja preguntas que acompañan durante días: ¿hasta qué punto se puede reinventar una vida? ¿Cómo se lidia con un secreto capaz de cambiarlo todo?

Tráiler de "La educación de las hadas" en Netflix

