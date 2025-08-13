Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película romántica más emocionante y dura menos de 2 horas.

Sin embargo, como en todo cuento que parece demasiado perfecto, un secreto oculto en el pasado de Ingrid irrumpe de manera inesperada, rompiendo el delicado equilibrio que Nicolás había logrado construir junto a ella y el niño. Es entonces cuando el espectador comprende que el verdadero núcleo de la historia no es la unión, sino la capacidad o la imposibilidad de sostenerla.

La educación de las hadas 4.jpg

La dirección de José Luis Cuerda es fiel a su estilo: fotografía cuidada, uso preciso de la luz y un tempo narrativo sin apuros. Cada plano parece pensado para acompañar el estado emocional de los personajes, reforzando la sensación de intimidad que atraviesa toda la película.

El resultado es un drama que, más que narrar, invita a sentir. No es una historia para quienes buscan acción o un ritmo frenético, sino para aquellos que encuentran en el cine una oportunidad de contemplar la complejidad de las relaciones humanas.

El elenco de "La educación de las hadas" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Irène Jacob

Bebe

Víctor Valdivia

Jordi Bosch

Abdelaziz Arradi

Bert Palmen

Glòria Roig

Miquel Gelabert

Albert Pérez

La educación de las hadas 2.jpg

Por qué ver la película "La educación de las hadas"

Pese a su calidad, La educación de las hadas pasó casi desapercibida en Argentina en el momento de su estreno. Sin embargo, obtuvo el Premio Goya a la mejor canción original, un reconocimiento que valoró la delicadeza de su propuesta artística.

El paso del tiempo, y ahora su disponibilidad en Netflix, la han convertido en una joya escondida que ofrece al espectador una experiencia distinta a la habitual en el cine comercial. Para muchos, descubrirla supone un viaje emocional inesperado.

La educación de las hadas 1.jpg

En un panorama saturado de series y películas que apuestan por el impacto inmediato, esta producción propone lo contrario: un acercamiento pausado, humano y reflexivo. La química entre Ricardo Darín e Irène Jacob, el retrato honesto de la pérdida y el amor, y la construcción de un ambiente que respira melancolía la convierten en una obra que no caduca.

Es de esas historias que no se olvidan con los créditos finales. Al contrario, deja preguntas que acompañan durante días: ¿hasta qué punto se puede reinventar una vida? ¿Cómo se lidia con un secreto capaz de cambiarlo todo?

Tráiler de "La educación de las hadas" en Netflix