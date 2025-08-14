En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Préstamos fáciles para beneficiarios de ANSES: cómo obtenerlos rápido a través del celular

Si sos titular de alguna prestación de ANSES, como la AUH, jubilaciones, pensiones o la AUE, ahora podés acceder a préstamos rápidos y fáciles de manera totalmente digital, sin trámites bancarios ni largas filas, y recibir el dinero en cuestión de minutos.

Préstamos fáciles para beneficiarios de ANSES: cómo obtenerlos rápido a través del celular

Préstamos fáciles para beneficiarios de ANSES: cómo obtenerlos rápido a través del celular

Los titulares de prestaciones de ANSES, como AUH, jubilaciones, pensiones o AUE, ahora cuentan con la posibilidad de acceder a préstamos rápidos y sin burocracia a través de Mercado Pago. Este sistema permite solicitar crédito de manera totalmente digital, con desembolso inmediato y sin la necesidad de acudir a un banco, aprovechando la vinculación de la cuenta de ANSES con la billetera virtual.

Leé también ANSES agosto 2025: AUH y Tarjeta Alimentar, ¿hay que anotarse para cobrar?
ANSES agosto 2025: AUH y Tarjeta Alimentar, ¿hay que anotarse para cobrar?

Para poder acceder a estos préstamos, es necesario que los beneficiarios tengan su prestación cobrando en Mercado Pago y una cuenta activa en la app. El proceso es sencillo y no requiere presentar recibos de sueldo ni avales bancarios, lo que convierte a este tipo de crédito en una opción rápida y accesible para millones de argentinos.

Para solicitar un préstamo, en la app, hay que ingresar a la sección de préstamos y seleccionar el monto y plazo deseados. La plataforma calcula automáticamente la cuota mensual y los intereses correspondientes. Una vez confirmado, el dinero se acredita en cuestión de minutos en la cuenta digital del usuario. Los montos ofrecidos suelen variar entre $10.000 y $300.000, con plazos de devolución que pueden ir desde 1 hasta 12 meses, adaptándose a la capacidad de pago de cada beneficiario.

anses mercado pago.png

Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo

  • Asegurate de poder afrontar las cuotas, para evitar problemas de sobreendeudamiento.

  • Revisá los intereses y cargos adicionales, que se muestran antes de confirmar la operación.

  • Consultá la evaluación de tu historial en Mercado Pago, ya que el monto aprobado depende del perfil financiero y uso de la billetera digital.

Ventajas de los préstamos vía Mercado Pago

  • Desembolso inmediato: el dinero se acredita en minutos.

  • Trámite 100% digital: sin necesidad de presentarse en bancos o sucursales.

  • Flexibilidad: podés elegir monto, plazo y frecuencia de pago.

  • Integración con prestaciones de ANSES: si ya cobrás tu AUH, jubilación o pensión en Mercado Pago, el préstamo se gestiona desde la misma cuenta.

Los préstamos ofrecidos a través de Mercado Pago para beneficiarios de ANSES dependen del historial de cobros y del uso que cada usuario haya dado a su cuenta digital.

Los plazos de devolución son flexibles, y pueden extenderse desde un mes hasta un año, adaptándose a la capacidad de pago de cada beneficiario.

La plataforma permite calcular automáticamente las cuotas y los intereses antes de confirmar la operación, de manera que cada persona pueda elegir la opción más conveniente.

Es importante que los beneficiarios analicen su capacidad de pago, revisen los intereses y cargos adicionales, y tengan en cuenta que el monto aprobado dependerá del perfil financiero y del historial de uso de la billetera digital. Así se asegura un uso responsable del crédito y se evita el sobreendeudamiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH AUE Préstamos
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES septiembre 2025: el Gobierno ya confirmó el aumento y fechas de cobro
$20 millones en juego: cómo recibir tu prestación de ANSES y entrar al sorteo automáticamente
Aumento para jubilados de ANSES en septiembre 2025: cuánto vas a cobrar con y sin bono

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar