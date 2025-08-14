Préstamos fáciles para beneficiarios de ANSES: cómo obtenerlos rápido a través del celular

Ventajas de los préstamos vía Mercado Pago

Desembolso inmediato: el dinero se acredita en minutos.

Trámite 100% digital: sin necesidad de presentarse en bancos o sucursales.

Flexibilidad: podés elegir monto, plazo y frecuencia de pago.

Integración con prestaciones de ANSES: si ya cobrás tu AUH, jubilación o pensión en Mercado Pago, el préstamo se gestiona desde la misma cuenta.

Los préstamos ofrecidos a través de Mercado Pago para beneficiarios de ANSES dependen del historial de cobros y del uso que cada usuario haya dado a su cuenta digital.

Los plazos de devolución son flexibles, y pueden extenderse desde un mes hasta un año, adaptándose a la capacidad de pago de cada beneficiario.

La plataforma permite calcular automáticamente las cuotas y los intereses antes de confirmar la operación, de manera que cada persona pueda elegir la opción más conveniente.

Es importante que los beneficiarios analicen su capacidad de pago, revisen los intereses y cargos adicionales, y tengan en cuenta que el monto aprobado dependerá del perfil financiero y del historial de uso de la billetera digital. Así se asegura un uso responsable del crédito y se evita el sobreendeudamiento.