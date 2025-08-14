En vivo Radio La Red
De qué trabajaba Claudio Contardi antes de ser condenado a 19 años de prisión

El negocio que dejó atrás Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, antes de ser condenado. Enterate.

El nombre de Claudio Contardi volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de que la Justicia lo condenara a 19 años de prisión, tras el juicio iniciado por las denuncias de su expareja, Julieta Prandi. El fallo se conoció en el marco de un extenso y doloroso proceso judicial que comenzó en 2019, cuando la modelo decidió separarse y contar públicamente el calvario que vivió puertas adentro de su hogar.

image

Contardi y Prandi se casaron en 2011 y tuvieron dos hijos, Rocco y Mateo. Sin embargo, la relación se quebró definitivamente hace seis años, dando inicio a una batalla legal que incluyó denuncias por violencia física, psicológica, económica y sexual. Julieta, incluso, relató en distintas entrevistas la manipulación constante, las amenazas y el control que sufrió durante la relación.

Pero detrás de la figura del hombre acusado, existía una faceta laboral que pocos conocían. Antes de enfrentar los cargos y la condena, Claudio Contardi se dedicaba al rubro de la gastronomía, donde desarrolló varios emprendimientos. Durante años trabajó como empresario del sector, aunque en los últimos tiempos su situación financiera se deterioró drásticamente.

Juntos pusieron Tuny y Pepy un bar que Julieta Prandi en Pinamar, en la costa argentina y cuyo nombre rememoraba su pareja, como la propia actriz supo contar. Antes de eso, habían trabajado una franquicia de un restaurante de panqueques que había funcionado bien durante toda una temporada.

image

Según trascendió, al momento de iniciarse el juicio ya acumulaba deudas millonarias y varios de sus negocios habían cerrado. Esa crisis económica fue mencionada en la causa, no solo por su impacto en la vida de sus hijos, sino también como contexto de las tensiones familiares previas a la separación.

En 2024, Julieta Prandi publicó su libro autobiográfico Yo tendría que estar muerta, donde relata en primera persona episodios de violencia y manipulación que sufrió. La obra se convirtió en una herramienta de visibilización de los abusos y en un testimonio directo de lo que vivió junto a Contardi.

Hoy, con la condena ya dictada, Claudio Contardi permanece en prisión, alejado de los emprendimientos que alguna vez encabezó. Su nombre queda asociado no solo a su pasado en la gastronomía, sino principalmente al proceso judicial que marcó un antes y un después en la vida de la modelo y sus hijos.

image

