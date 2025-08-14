En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Cómo usar la energía de Plutón retrógrado para cerrar ciclos y soltar lo que no sirve

Plutón retrógrado en Acuario hasta octubre: un tiempo para revisar lo profundo y elegir qué dejar atrás. Enterate todo del horóscopo.

Plutón retrógrado en Acuario: limpiar para renacer. Foto: Horóscopo/Internet.

Plutón retrógrado en Acuario: limpiar para renacer. Foto: Horóscopo/Internet.

Plutón retrógrado es como una luz que entra en los rincones donde no miramos seguido. Desde el 4 de mayo nos acompaña y estará hasta el 13/14 de octubre; este tránsito nos invita a trabajar en la transformación personal. No es un cambio superficial: es preguntarnos qué estructuras internas o externas ya no nos sostienen.

Leé también Astrología: 4 signos que sienten un renacer emocional en Venus-Júpiter en Cáncer.
Venus y Júpiter en Cáncer: cuando el amor y la esperanza se dan la mano. Foto: Astrología/Ideogram.

En Acuario, Plutón pone el foco en la relación con lo colectivo: grupos, amistades, comunidades. Pero antes de cambiar afuera, hay que revisar adentro. A veces, soltar puede doler, pero quedarse en lo viejo duele más.

Horóscopo: Duele, pero libera

Cerrar ciclos implica aceptar que algo ya cumplió su función. Es como dejar una casa que te quedó chica: llena de recuerdos, sí, pero sin espacio para lo nuevo. Este tránsito te empuja a dejar atrás hábitos, relaciones o ideas que limitan tu evolución.

Acuario habla de cambios que impactan en muchos, pero esos cambios empiezan por uno mismo. Tal vez sea momento de replantear cómo participás en tus círculos sociales, qué causas apoyás o cómo te relacionás con la tecnología y la innovación.

El objetivo no es destruir por destruir, sino limpiar el terreno para que algo nuevo y más alineado pueda crecer.

image
Cerrar ciclos es abrir puertas a lo que s&iacute; importa. Foto: Hor&oacute;scopo/Internet.

Cerrar ciclos es abrir puertas a lo que sí importa. Foto: Horóscopo/Internet.

Signos que más lo sienten

  • Acuario: revolución interna que pide decisiones firmes.

  • Géminis: soltá pensamientos que ya no te sirven.

  • Leo: trabajá tu autoestima desde adentro.

  • Escorpio: tu capacidad de transformación está potenciada.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Plutón retrógrado?

Es cuando el planeta parece retroceder desde la Tierra, y su energía se vuelve introspectiva.

¿Cómo aprovecharlo?

Usalo para identificar lo que ya no suma y animarte a dejarlo ir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Horóscopo
Notas relacionadas
Astrología: ¿Qué significa esta conjunción Venus-Júpiter para tu deseo, tu pareja, tu autoestima?
Primera cita con alguien que ama la astrología: 5 cosas que deberías saber para no quedar mal
Astrología: predicciones de amor, trabajo y dinero para cada signo zodiacal

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar