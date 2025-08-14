Horóscopo: Cómo usar la energía de Plutón retrógrado para cerrar ciclos y soltar lo que no sirve

El objetivo no es destruir por destruir, sino limpiar el terreno para que algo nuevo y más alineado pueda crecer.
Cerrar ciclos es abrir puertas a lo que sí importa. Foto: Horóscopo/Internet.
Signos que más lo sienten
-
Acuario: revolución interna que pide decisiones firmes.
-
Géminis: soltá pensamientos que ya no te sirven.
-
Leo: trabajá tu autoestima desde adentro.
-
Escorpio: tu capacidad de transformación está potenciada.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Plutón retrógrado?
Es cuando el planeta parece retroceder desde la Tierra, y su energía se vuelve introspectiva.
¿Cómo aprovecharlo?
Usalo para identificar lo que ya no suma y animarte a dejarlo ir.