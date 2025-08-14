A24.com

L-Gante confesó el verdadero motivo que casi impide su reconciliación con Tamara Báez: "No había..."

Elián L-Gante Valenzuela contó todo sobre su vuelta con la mamá de su hija, y reveló quién resultó el mayor obstáculo para aclarar sus diferencias con Tamara Báez.

14 ago 2025, 12:19
Claramente la reconciliación de L-Gante con Tamara Báez, su novia de toda la vida y la mamá de su hija Jamaica, fue una sorpresa absoluta. Básicamente porque unos 10 días antes, el referente de la cumbia 420 se había mostrado más que cariñoso junto a Wanda Nara en Europa desde sus redes sociales; así como ella estaba en pareja hacía más de un año con Thiago Martínez.

Lo cierto es que tras confirmar su vuelta con Báez a comienzos de esta semana en Los Profesionales (El Nueve), este jueves el referente de la cumbia 420 volvió a hablar. Esta vez con Mujeres Argentinas (El Trece), Valenzuela confió ante María Belén Ludueña, a quien recibió en su propia casa, que su regreso con Tamara en realidad no se la veía venir.

Si bien confió que "es algo que esperaba hace mucho tiempo", así como también aseguró que "la mujer que amaba y que amo es ella", en referencia a Tamara, Elián Valenzuela expuso abiertamente cuál fue el mayor obstáculo que le impidió reconciliarse antes.

Así, en medio de una charla relajada, L-Gante habló orgulloso de su rol como padre y en ese contexto fue inevitable la consulta por su repentina reconciliación con la mamá de su hija cuando incluso el fin de semana se lo vio en el teatro junto a Wanda Nara.

“Teníamos el vínculo, la relación. No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había ocasión (de hablar), no había comunicación”, explicó entonces el cantante y apuntó contra Juan Pablo Merlo, el abogado de Báez, como el mayor responsable de su distancia con la mamá de su hija, así como también hizo alusión al conflicto de la cuota alimentaria de Jamaica y aseguró: “Nunca fui deudor alimentario”.

Al tiempo que acto seguido remarcó: “Más el conflicto con el abogado que tengo con ella y eso se me hacía muy complicado llegar a tener una simple charla con Tamara”. En tanto, frente a la consulta de cómo fue que lograron darse un nueva oportunidad sentimental, Elián Valenzuela apeló a su habitual y extrema sinceridad.

“Tenía que pasar. Obvio, hablamos varias cosas antes de eso, pero en un momento al último de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo ella me entiende”, concluyó seguro de sus palabras.

lgante, tamara báez y jamaica.jpg

Qué dicen las polémicas versiones sobre las razones ocultas de L-Gante para volver con Tamara Báez

Tras compartir románticas postales en las redes sociales durante su reciente viaje por España e Italia, L-Gante y Wanda Nara regresaron a Buenos Aires asegurando que entre ellos solo existe una “linda y divertida amistad”, algo que despertó sospechas entre sus seguidores.

Pero la sorpresa fue mayor cuando, poco después, el referente de la cumbia 420 anunció su reconciliación con Tamara Báez, su novia de la adolescencia y madre de su hija Jamaica. La noticia resultó inesperada, sobre todo porque meses atrás la influencer lo había denunciado por incumplimiento de la cuota alimentaria.

Este martes, en Puro Show (El Trece), el periodista Matías Vázquez reveló los posibles motivos detrás de este regreso. “L-Gante volvió por necesidad, por una causa judicial en la que no puede salir del país. Esa causa está vinculada a una deuda de alimentos”, explicó. Según el conductor, la cifra rondaría los 20 mil dólares, un monto que no sería imposible de pagar para el cantante, pero que “le genera un dolor de cabeza”.

Vázquez añadió que esta deuda se suma a otras situaciones judiciales en las que Tamara ha intervenido en defensa del artista. “El entorno dice que L-Gante volvió para que le perdone la deuda y le permita salir del país”, aseguró.

La reconciliación fue confirmada por ambos en redes sociales, apenas tres semanas después de que Báez se mostrara enamorada de Thiago Martínez, con quien estuvo más de un año y viajó de vacaciones a República Dominicana junto a Jamaica. Sin embargo, al regresar, la influencer eliminó todas las fotos con su entonces pareja y aparentemente decidió darle otra oportunidad al padre de su hija.

“Volvieron de ese viaje y algo sucedió. Tamara no suele contar estas cosas”, comentó Pochi, otra de las panelistas del ciclo. Vázquez cerró con un dato que podría anticipar conflictos: “La familia de Tamara le dice: ‘Te estás metiendo en algo con L-Gante que después te va a generar dolor’”.

IG L-Gante y Tamara Báez - reconciliación

     

 

