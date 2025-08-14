En vivo Radio La Red
RECETA

Flan casero: la receta de la abuela para que este postre te salga increíble

El flan casero es uno de los postres más tradicionales y queridos. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se puede lograr una textura suave y un sabor irresistible. Te contamos el paso a paso para que siempre te quede perfecto.

En la mesa familiar, hay postres que generan un consenso casi unánime, y el flan casero es uno de ellos. Suave, cremoso y con el dulzor justo, es una receta que atraviesa generaciones. No importa si se sirve con caramelo líquido, dulce de leche o crema, su sabor siempre transporta a la infancia.

Una de las ventajas del flan es que no requiere de ingredientes costosos ni difíciles de conseguir. Con huevos, azúcar y leche —más el toque del caramelo— se obtiene un postre digno de cualquier ocasión, desde una cena especial hasta el almuerzo de domingo.

Qué ingredientes se necesitan para un buen flan

Para una receta clásica de flan casero que rinda unas seis porciones, se utilizan:

  • 5 huevos

  • 500 ml de leche

  • 150 g de azúcar (para la mezcla)

  • 100 g de azúcar (para el caramelo)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Estos ingredientes se consiguen fácilmente en cualquier despensa y no requieren preparación previa más allá de medir las cantidades.

El paso a paso para lograr un flan perfecto

  • Preparar el caramelo

    En una sartén o directamente en la flanera, colocar los 100 g de azúcar con unas gotas de agua y llevar a fuego medio. Dejar que se derrita y adquiera un color dorado, evitando que se queme para que no tome sabor amargo. Una vez listo, distribuir el caramelo por toda la base y paredes del molde.

  • Hacer la mezcla del flan

    En un bol, batir ligeramente los huevos junto con los 150 g de azúcar. Añadir la esencia de vainilla y, por último, incorporar la leche poco a poco, mezclando sin generar mucha espuma para que la textura final sea pareja.

  • Verter y cocinar

    Colocar la mezcla en la flanera acaramelada. Cocinar a baño maría en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, este salga limpio.

  • Enfriar y desmoldar

    Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar. Esto asegura que el flan tome consistencia y se mantenga intacto al servir.

Consejos para un resultado impecable

  • Temperatura controlada: el baño maría evita que la mezcla hierva y se formen burbujas grandes, logrando una textura más lisa.

  • Caramelo justo: un color ámbar medio es ideal para aportar sabor sin amargor.

  • Reposo prolongado: dejar enfriar bien antes de desmoldar ayuda a mantener la forma.

Variantes para innovar

Aunque la receta clásica es infalible, se pueden probar versiones con leche condensada para un sabor más intenso, o con leche vegetal para adaptarlo a dietas sin lácteos. También se puede infusionar la leche con cáscara de naranja o canela antes de mezclar, para darle un toque aromático diferente.

Un postre que nunca pasa de moda

El flan casero es un ejemplo perfecto de cómo la cocina simple puede dar grandes resultados. No hace falta experiencia previa para lograrlo: solo paciencia y seguir el paso a paso. Ya sea que lo prepares para un almuerzo en familia o como cierre de una comida especial, este postre seguirá conquistando paladares, tal como lo hizo desde siempre.

