Duras críticas a Guns N´ Roses en Brasil y la palabra "fracasado" que usó la prensa

También criticaron que el grupo no permitió que la prensa fotografiara el show. Entre los clásicos estuvieron "Welcome to the Jungle", "Don't Cry", "Rocket Queen", "You could be mine", "Patience" y “Sweet Child of Mine”, entre otros.

Después de varias horas del festival, después de "Sweet Child of Mine", "fue posible ver una gran multitud caminando hacia la salida", según cita el medio Folha.

Axl Rose usó símbolos británicos durante "Knockin' On Heaven's Door" y fue el gran protagonista de la noche. La crítica del show elogia a Slash y dice que "no se puede decir lo mismo del vocalista Axl Rose, quien cada vez es más incapaz de entregar lo que cualquier espectador quiere: talento y animación. El canto del americano, que ya ha sido destacado, es malo a día de hoy y no ofrece buenas expectativas de futuro".