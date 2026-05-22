Caputo aseguró que la baja de retenciones será gradual y con un esquema fijo que no dependerá de la recaudación

En esa línea, aseguró que la eliminación total del tributo solo sería posible en un eventual segundo mandato. También remarcó que el esquema anunciado no está sujeto a modificaciones de corto plazo. “Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, subrayó.

Según explicó el ministro, la intención del Gobierno es brindar señales claras al sector productivo, especialmente a partir de la publicación de un cronograma que ya contempla el impacto fiscal de la medida.

Caputo Milei Bolsa de Cereales Caputo y Milei tras el anuncio de baja de retenciones en la Bolsa de Cereales. (Foto: X @LuisCaputoAR)

Reducción progresiva por etapas

Caputo detalló que la baja de retenciones comenzará con una reducción de dos puntos para trigo y cebada en junio de 2026. Luego, esos cultivos continuarán con un sendero de disminución gradual.

A partir de 2027, el esquema se extenderá al resto de los productos, incluidos soja, maíz, girasol y sorgo, con una baja mensual preestablecida. En el caso de la soja, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes, desde 23,75% hasta cerrar 2027 en 21%.

Para 2028, el cronograma prevé una reducción más acelerada, con una baja de medio punto mensual para todos los cultivos alcanzados, hasta llegar a los niveles fijados en el programa oficial.

Caputo estimó que el costo fiscal de la medida será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. En el caso de la industria, el impacto estimado es de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027.

Impacto fiscal y proyecciones oficiales

El ministro sostuvo que el mayor impacto fiscal se concentrará en los últimos tramos del esquema, cuando la reducción alcance a todos los sectores. Incluso señaló que ese efecto se verá en un eventual segundo mandato presidencial o en el inicio de la próxima gestión.

En relación con las cuentas públicas, Caputo descartó la necesidad de un ajuste adicional. “No va a ser necesario ningún ajuste adicional porque estamos proyectando una mayor recaudación”, afirmó, al tiempo que destacó que el crecimiento de la economía permitirá sostener el sendero de baja impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal.

La visión del sector y el contexto internacional

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, explicó que la decisión de acelerar el alivio tributario también responde al incremento de los costos de insumos, en particular fertilizantes, afectados por el aumento del precio del petróleo en un contexto internacional complejo.

“El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, sostuvo.

Sergio Iraeta, nuevo secretario de AGricultura, Ganadería y Pesca. Foto Archivo..webp “Al tener idea de lo que es el cronograma, vos sabés cuál va a ser el valor de la retención”, indicó Iraeta. (Foto: archivo)

Además, Caputo señaló que la publicación del cronograma busca evitar especulación en el mercado de granos y dar certidumbre a productores y exportadores. “Al tener idea de lo que es el cronograma, vos sabés cuál va a ser el valor de la retención”, indicó Iraeta.

Industria, exportaciones e infraestructura

Por su parte, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, destacó que la reducción de retenciones también alcanza a sectores industriales exportadores como el automotriz y el petroquímico. Señaló que la baja de impuestos resulta clave para mejorar la competitividad internacional, especialmente en productos con fuerte competencia global.

Caputo vinculó la medida con un proceso más amplio de mejora infraestructura y logística. Mencionó la concesión de 9.100 kilómetros de rutas, la licitación de la hidrovía y el avance del Belgrano Cargas como factores que contribuirán a reducir costos y mejorar la competitividad.

También afirmó que la reducción de impuestos nacionales no coparticipables podría impactar indirectamente en las provincias, al aumentar la base imponible de Ganancias.