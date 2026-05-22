El FMI respaldó el plan económico de Milei y pidió avanzar con reformas tributaria y previsional

El organismo también remarcó que el proceso de desaceleración inflacionaria avanzó con mayor velocidad que en otros programas de estabilización implementados en la Argentina. Según el informe, el esquema inicial basado en un crawling peg permitió anclar expectativas durante la primera etapa del programa económico.

De acuerdo con el reporte, “esta desinflación acelerada tuvo lugar en un contexto de corrección de desalineamientos de precios relativos, eliminación de controles de precios y flexibilización de restricciones comerciales y sobre tasas de interés”.

fmi El organismo remarcó que el proceso de desaceleración inflacionaria avanzó con mayor velocidad que en otros programas de estabilización implementados en la Argentina. (Foto: archivo)

El documento también destacó diferencias con otras crisis económicas del país. “Los contratos y obligaciones de deuda se han respetado en su totalidad, y se tomaron medidas explícitas para alentar la repatriación de activos a través de la amnistía fiscal de 2024”, indicó el organismo.

Reservas y estabilidad cambiaria

El Fondo advirtió, sin embargo, que el programa económico debió adaptarse frente a nuevas restricciones vinculadas a la caída de reservas, la apreciación cambiaria y la incertidumbre política y financiera.

En ese contexto, recordó que el Banco Central avanzó en una mayor flexibilización del tipo de cambio mediante un sistema de bandas y eliminó gran parte de las restricciones cambiarias y financieras vigentes.

bcra El Fondo advirtió que el programa económico debió adaptarse frente a nuevas restricciones vinculadas a la caída de reservas. (Foto: archivo)

El organismo señaló que antes de las elecciones legislativas de medio término se registraron tensiones sobre la demanda de pesos y una fuerte caída de reservas. “Surgieron presiones externas antes de las elecciones de medio término, ya que la incertidumbre política llevó a un colapso de la demanda de pesos y las reservas cayeron a niveles peligrosamente bajos”, sostuvo el informe.

Aunque reconoció que los últimos cambios en el régimen monetario comenzaron a revertir parte de esas dificultades, el FMI afirmó que la acumulación de reservas todavía avanza a un ritmo menor al observado en otros programas de estabilización.

Reforma tributaria

Uno de los principales pedidos del organismo estuvo centrado en la reforma del sistema impositivo argentino. El informe sostuvo que la estructura tributaria actual “sigue siendo compleja, altamente distorsiva e inestable”, lo que afecta la competitividad y el crecimiento económico.

El FMI cuestionó además la fragmentación entre Nación y provincias, la superposición de impuestos y la dependencia provincial de Ingresos Brutos, al que calificó como uno de los tributos más distorsivos de la región.

“Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”, indicó el Staff del organismo.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe aparecen la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias, la simplificación del esquema para sociedades, cambios en el IVA y la eliminación de exenciones impositivas.

El Fondo estimó que una eliminación parcial de beneficios fiscales en el IVA podría aportar recursos equivalentes a 0,4 puntos del PBI.

También planteó la necesidad de revisar el monotributo, al considerar que el esquema actual genera fragmentación empresarial y desalienta el crecimiento de las firmas. “Cualquier reforma debe reducir los saltos bruscos entre categorías y alinear las tasas efectivas con el régimen general”, sostuvo.

En paralelo, el organismo señaló que una eventual eliminación gradual de impuestos considerados distorsivos, como los derechos de exportación y el impuesto a las transacciones financieras, podría favorecer la inversión y aumentar las exportaciones agroindustriales.

Cambios en el sistema previsional

El FMI también reclamó una reforma integral del sistema jubilatorio para fortalecer su sostenibilidad de largo plazo y mejorar los incentivos a realizar aportes.

Entre las propuestas incluidas en el informe aparece la separación entre prestaciones contributivas y no contributivas, la eliminación gradual de las moratorias previsionales y la ampliación de la base de aportantes mediante una mayor formalización laboral.

ANSES_bono El FMI también reclamó una reforma integral del sistema jubilatorio para mejorar los incentivos a realizar aportes. (Foto: archivo)

Además, el organismo sugirió avanzar en la armonización de los más de 200 regímenes previsionales existentes y revisar progresivamente la edad jubilatoria en línea con la evolución de la expectativa de vida.

Según el Fondo, esos cambios permitirían reducir inequidades, simplificar la administración y fortalecer la sustentabilidad fiscal del sistema previsional argentino.