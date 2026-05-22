Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer en marzo: cuánto midieron

Dentro de los rubros con mayores aumentos se destacaron “Carnes”, con una suba de 41,9%, seguido por “Panadería”, con 27,0%, “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,0%, y “Almacén”, con 22,7%.

En cuanto a los medios de pago, las operaciones en efectivo representaron el 16,6% del total, con un incremento de 25,3% interanual. Las compras con tarjeta de débito concentraron el 24,8% del total y subieron 10,4% respecto de marzo de 2025.

super y tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito explicaron el 44,9% de las ventas y registraron una suba de 18,2% interanual. (Foto: archivo)

Las tarjetas de crédito explicaron el 44,9% de las ventas y registraron una suba de 18,2% interanual. Por su parte, otros medios de pago como billeteras virtuales, QR y vales representaron el 13,7% y mostraron un aumento de 47,5%.

Supermercados marzo

Autoservicios mayoristas: caída de 7,2%

En el segmento mayorista, las ventas a precios constantes registraron una baja de 7,2% en marzo respecto del mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer trimestre, la caída fue de 2,6% interanual.

A precios corrientes, la facturación alcanzó los $374.252,8 millones, con una suba de 16,7% interanual.

Entre los rubros con mayores incrementos se ubicaron “Carnes”, con 50,5%, seguido por “Otros”, con 23,7%, “Almacén”, con 21,5%, y “Lácteos”, con 19,8%.

En cuanto a los medios de pago, el efectivo representó el 25,6% de las ventas y creció 26,6% interanual. Las tarjetas de débito concentraron el 15,6%, pero mostraron una baja de 7,2% respecto a marzo de 2025.

Las tarjetas de crédito alcanzaron el 26,8% del total con una suba de 9,2%, mientras que otros medios de pago representaron el 31,9% y registraron un incremento de 32,7%.

Ventas mayoristas marzo

Ventas por región

En la segmentación territorial, las ventas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayeron 1,7% interanual en marzo. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, en cambio, se registró una suba de 12,0%, mientras que en el resto del país el incremento fue de 21,3%.