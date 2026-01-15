En vivo Radio La Red
Eclipse de Luna Roja 2026: cuándo se verá en Argentina y por qué será tan largo

La Luna llena volverá a teñirse de rojo intenso en uno de los eclipses lunares totales más largos de la década, un fenómeno que podrá observarse desde gran parte de la Argentina.

La Luna llena volverá a teñirse de rojo intenso en uno de los eclipses lunares totales más largos de la década, un fenómeno que podrá observarse desde gran parte de la Argentina.

El próximo eclipse lunar total, conocido como Luna Roja o Luna de Sangre, promete ser un evento astronómico imperdible y podrá verse en Argentina. En la fase de totalidad, la Luna llena se teñirá de un rojo intenso por más de 80 minutos, una duración poco habitual que lo convierte en uno de los eclipses más largos y esperados de la década.

El fenómeno se producirá cuando la Tierra se interponga completamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. En ese trayecto, la Luna atravesará la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre, lo que dará lugar a la característica coloración rojiza.

La tonalidad que adoptará la Luna podrá variar entre el rojo profundo y el naranja cobrizo, según las condiciones de la atmósfera terrestre, como la presencia de polvo o nubes. El espectáculo será visible a simple vista y no requerirá ningún tipo de protección especial.

Cuándo será el eclipse en Argentina

El eclipse tendrá lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026. La fase de totalidad se extenderá entre 80 y 82 minutos, mientras que el evento completo, sumando las fases parciales y penumbrales, superará las cinco horas.

En Argentina, el eclipse podrá observarse desde casi todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, lo que posiciona al país como uno de los mejores puntos de observación del hemisferio sur.

A nivel global, el fenómeno será visible en amplias regiones de América del Sur y del Norte, Asia oriental y Oceanía, además de gran parte del océano Pacífico. Se estima que más de 2.500 millones de personas podrán observar la fase de Luna Roja y que alrededor de 176 millones seguirán el eclipse completo en todas sus etapas.

Para quienes no puedan observarlo en forma directa, el evento contará con transmisiones en vivo por internet, con coberturas minuto a minuto de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de los próximos años.

Por qué se produce el eclipse de Luna de Sangre

El eclipse lunar total se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural atraviesa por completo la sombra terrestre. En ese momento, la luz solar es filtrada por la atmósfera de la Tierra y se proyecta sobre la superficie lunar, generando la característica coloración rojiza que da origen al nombre de Luna Roja o Luna de Sangre.

