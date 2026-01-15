Eclipse de Luna Roja 2026: cuándo se verá en Argentina y por qué será tan largo

En Argentina, el eclipse podrá observarse desde casi todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, lo que posiciona al país como uno de los mejores puntos de observación del hemisferio sur.

A nivel global, el fenómeno será visible en amplias regiones de América del Sur y del Norte, Asia oriental y Oceanía, además de gran parte del océano Pacífico. Se estima que más de 2.500 millones de personas podrán observar la fase de Luna Roja y que alrededor de 176 millones seguirán el eclipse completo en todas sus etapas.

Para quienes no puedan observarlo en forma directa, el evento contará con transmisiones en vivo por internet, con coberturas minuto a minuto de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de los próximos años.

Por qué se produce el eclipse de Luna de Sangre

El eclipse lunar total se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural atraviesa por completo la sombra terrestre. En ese momento, la luz solar es filtrada por la atmósfera de la Tierra y se proyecta sobre la superficie lunar, generando la característica coloración rojiza que da origen al nombre de Luna Roja o Luna de Sangre.