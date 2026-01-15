Alberto Crescenti, una vida dedicada a la emergencia: "No puedo dar una orden fría desde un escritorio"

Ese modelo, aseguró, fue clave para reducir los tiempos de atención: “Cuando empezamos llegábamos en 25 minutos; hoy estamos en 4”. Para él, esa mejora no se logra solo con tecnología, sino con presencia: ver, escuchar y corregir en el lugar donde ocurren las emergencias.

Un sistema pensado para actuar, no para esperar

El SAME cuenta hoy con motos, patrullas y ambulancias medicalizadas, todas con médicos a bordo. “La moto va con un médico, las camionetas van con un médico y la ambulancia también. Ese es nuestro concepto”, remarcó Crescenti.

El sistema está integrado por más de 420 médicos y cerca de 1.300 trabajadores, entre choferes, radiooperadores y personal sanitario. “El médico decide, diagnostica y evita traslados innecesarios. Eso también salva tiempo y recursos”, señaló.

Aunque destacó los avances tecnológicos, GPS en las ambulancias, historias clínicas digitales y telemedicina, Crescenti insistió en que la clave sigue siendo la vocación. “La tecnología ayuda, pero no reemplaza la decisión médica en el momento crítico”, sostuvo.

La telemedicina, explicó, permite asistir a una persona incluso antes de que llegue una ambulancia. “Podemos guiar a alguien por videollamada para hacer masaje cardíaco mientras el móvil va en camino”, contó, y recordó casos de pacientes que sobrevivieron gracias a esa intervención temprana.

Crescenti_SAME.jpg

En su rutina diaria, Crescenti ve de cerca las consecuencias de la imprudencia. El SAME cerró el último año con 72.000 intervenciones, de las cuales 19.000 fueron siniestros viales. “El 95% de los accidentes son fallas humanas. No hay fallas mecánicas”, advirtió.

También alertó por el aumento de choques que involucran motos y por la falta de educación vial. “En otros países pisás la senda peatonal y el auto frena. Acá no”, comparó.

Una vocación sin horarios

El trabajo, para Crescenti, no termina nunca. “Esto no es un empleo común. Es una forma de vida”, dejó entrever durante la charla. Está presente en operativos complejos, eventos masivos, emergencias climáticas y situaciones límite.

“No se puede conducir una emergencia desde lejos. Si yo no estoy ahí, no puedo saber realmente qué necesita mi gente”, insistió.

“Le damos una mano a alguien cuando más lo necesita”, completó.

Al cierre de la entrevista, Crescenti volvió al costado más humano de su rol. “Para nosotros es un trabajo fantástico, porque le estamos dando una mano solidaria a alguien cuando está en el peor momento de su vida”, dijo.