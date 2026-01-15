En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Alberto Crescenti
SAME
Exclusivo A24

Alberto Crescenti, una vida dedicada a la emergencia: "No puedo dar una orden fría desde un escritorio"

El titular del SAME dialogó en exclusiva con A24 por qué elige estar en la calle, cómo se vive una guardia permanente en una Ciudad como Buenos Aires y por qué cree que liderar es estar al lado del equipo.

Alberto Crescenti

Alberto Crescenti, una vida dedicada a la emergencia: "No puedo dar una orden fría desde un escritorio"

Alberto Crescenti no concibe su trabajo desde un despacho. Médico, emergentólogo y titular del SAME, pasa gran parte de sus días y noches en la calle, recorriendo guardias, acompañando operativos y siguiendo de cerca cada intervención crítica.

Leé también Se incendió un edificio en Monserrat: 40 familias evacuadas y 11 personas asistidas por el SAME
Se incendió en un edificio de Monserrat: 40 familias evacuadas y 11 personas asistidas por el SAME

No puedo dar una orden fría desde un escritorio. Tengo que trabajar al lado de la gente”, resumió en una entrevista con Antonio Laje en A24.

Esa frase define no sólo su forma de conducir el sistema de emergencias médicas de la Ciudad de Buenos Aires, sino también un estilo de vida marcado por la urgencia, la presencia constante y la toma de decisiones en tiempo real.

Embed

Liderar desde la calle

Crescenti está al frente del SAME desde 2006 y, lejos de correrse a un rol administrativo, mantiene una lógica de trabajo basada en la cercanía con los equipos. “Es una ciudad grande que amerita que estemos todo el día en la calle y con capacidad de respuesta inmediata”, explicó.

Ese modelo, aseguró, fue clave para reducir los tiempos de atención: “Cuando empezamos llegábamos en 25 minutos; hoy estamos en 4”. Para él, esa mejora no se logra solo con tecnología, sino con presencia: ver, escuchar y corregir en el lugar donde ocurren las emergencias.

Un sistema pensado para actuar, no para esperar

El SAME cuenta hoy con motos, patrullas y ambulancias medicalizadas, todas con médicos a bordo. “La moto va con un médico, las camionetas van con un médico y la ambulancia también. Ese es nuestro concepto”, remarcó Crescenti.

El sistema está integrado por más de 420 médicos y cerca de 1.300 trabajadores, entre choferes, radiooperadores y personal sanitario. “El médico decide, diagnostica y evita traslados innecesarios. Eso también salva tiempo y recursos”, señaló.

Aunque destacó los avances tecnológicos, GPS en las ambulancias, historias clínicas digitales y telemedicina, Crescenti insistió en que la clave sigue siendo la vocación. “La tecnología ayuda, pero no reemplaza la decisión médica en el momento crítico”, sostuvo.

La telemedicina, explicó, permite asistir a una persona incluso antes de que llegue una ambulancia. “Podemos guiar a alguien por videollamada para hacer masaje cardíaco mientras el móvil va en camino”, contó, y recordó casos de pacientes que sobrevivieron gracias a esa intervención temprana.

Crescenti_SAME.jpg

En su rutina diaria, Crescenti ve de cerca las consecuencias de la imprudencia. El SAME cerró el último año con 72.000 intervenciones, de las cuales 19.000 fueron siniestros viales. “El 95% de los accidentes son fallas humanas. No hay fallas mecánicas”, advirtió.

También alertó por el aumento de choques que involucran motos y por la falta de educación vial. “En otros países pisás la senda peatonal y el auto frena. Acá no”, comparó.

Una vocación sin horarios

El trabajo, para Crescenti, no termina nunca. “Esto no es un empleo común. Es una forma de vida”, dejó entrever durante la charla. Está presente en operativos complejos, eventos masivos, emergencias climáticas y situaciones límite.

“No se puede conducir una emergencia desde lejos. Si yo no estoy ahí, no puedo saber realmente qué necesita mi gente”, insistió.

“Le damos una mano a alguien cuando más lo necesita”, completó.

Al cierre de la entrevista, Crescenti volvió al costado más humano de su rol. “Para nosotros es un trabajo fantástico, porque le estamos dando una mano solidaria a alguien cuando está en el peor momento de su vida”, dijo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alberto Crescenti SAME Noticias A24
Notas relacionadas
El crítico estado de salud en que habría sido rescatada Lowrdez Fernández por el SAME
Alerta vuelos: vence la conciliación con controladores aéreos y temen nuevas medidas
Incendio en La Patagonia: el gobernador de Chubut aseguró el "85% del fuego está contenido"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar