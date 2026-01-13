Por qué la Tierra va camino a tener días de 25 horas, según la NASA

La agencia espacial también advierte que la rotación del planeta no solo cambia por razones astronómicas. Estudios financiados por la NASA indican que las modificaciones en la distribución de la masa terrestre influyen en la duración del día. En ese sentido, la agencia afirma que “los cambios relacionados con el clima en la superficie de la Tierra, sean o no causados por el ser humano, son factores importantes de los cambios que estamos observando en la rotación del planeta”.

Estos movimientos incluyen el derretimiento de glaciares, el desplazamiento de grandes volúmenes de agua y variaciones en la atmósfera. Aunque su impacto es pequeño, la NASA remarca que contribuyen a las variaciones que los científicos miden de manera constante mediante relojes atómicos y técnicas de observación de alta precisión.

Recién cuando estos datos se analizan en escalas geológicas aparece la proyección que alimenta la idea de días más largos. La propia NASA aclara que la desaceleración es extremadamente lenta. En promedio, el alargamiento del día se mide en milésimas de segundo por siglo. Bajo ese ritmo, la posibilidad de que la Tierra alcance días de 25 horas quedaría ubicada dentro de unos 200 millones de años, muy lejos de cualquier impacto en la vida humana.

Por eso, desde la agencia espacial subrayan que no se trata de una advertencia ni de un escenario cercano, sino de una consecuencia natural de las leyes físicas que gobiernan la rotación del planeta. Un proceso real, medible y silencioso, que avanza tan lentamente que solo puede entenderse cuando se observa la historia de la Tierra a escala planetaria.