Economía
Celulares
Apple
Tecnología

Celulares con arancel 0%: cuánto cuestan estos 5 modelos de celulares desde hoy en Argentina

A partir de este jueves 15 de enero, los teléfonos que ingresen al país tendrán alícuota cero. La medida busca alentar la competencia y un descenso en los valores que paga el consumidor.

Desde este jueves 15 de enero, los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel 0%, tras la eliminación total del derecho de importación dispuesta por el decreto 333.

Desde el Gobierno justificaron que estos cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Cabe recordar que desde mediados de mayo del 2025, estos dispositivos tenían una tasa aduanera de 8%. Esta medida busca un descenso de 30% en los precios al consumidor.

En un posteo en redes, el Ministerio de Economía remarcó que la reducción de precios verificada fue de “entre el 25% y el 35% en distintas marcas y modelos”.

Electro Fans: ¿cómo comprar celulares iPhones, Samsung, Motorola con descuentos? (Foto: archivo)

Posibles precios de los celulares en la Argentina con aranceles cero

Precios estimados para enero 2026:

  • Actualmente, el iPhone 17 Pro Max, el último modelo lanzado por Apple, se consigue en MacStation a $2.999.990, con una capacidad de 256 GB. Para tener como referencia la carga impositiva que incluye ese precio, sin impuestos nacionales, el mismo celular costaría $2.281.361. En Mercado Libre, un iPhone 17 Pro Max (256 GB) vale $3.399.999
  • Por su parte, el iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17, $1.999.990, todos con capacidad de 256 GB. La versión de 512 GB tiene un costo adicional de $500.000, mientras que optar por el modelo de 1 TB implica sumar $900.000. En Mercado Libre un 17 Pro vale $2.899.999.
  • Un modelo menos reciente pero similar es el iPhone 16 Pro Max (256 GB) que vale $3.199.990 y se puede pagar en 12 cuotas sin interés. En Mercado Libre tiene un precio de $3.811.999.
  • Le sigue el iPhone 16 Pro, con un precio de $2.809.989 y la posibilidad de abonarlo en 3 cuotas sin interés. El iPhone 16 tiene un costo de $1.699.990 y 12 cuotas sin interés.
  • En la línea Samsung, el Galaxy S25 de 128 GB, con un precio cercano a $1.500.000, podría bajar hasta $1.380.000
  • Galaxy S25 Ultra de 256 GB, hoy alrededor de $2.300.000, quedaría en torno a $2.116.000.
  • Motorola Moto G56 (256 GB): este celular se ubica en el tope del presupuesto de $500.000, con un precio alrededor de $499.999
  • Xiaomi Redmi Note 14 (128 GB): este modelo se ubica en el rango medio-alto de los teléfonos por debajo de $500.000, con un valor aproximado de $419.999.
