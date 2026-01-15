Celulares con arancel 0%: cuánto cuestan estos 5 modelos de celulares desde hoy en Argentina

Desde este jueves 15 de enero, los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel 0%, tras la eliminación total del derecho de importación dispuesta por el decreto 333.
A partir de este jueves 15 de enero, los teléfonos que ingresen al país tendrán alícuota cero. La medida busca alentar la competencia y un descenso en los valores que paga el consumidor.
Celulares con arancel 0%: cuánto cuesta estos 5 modelos de celulares a partir de hoy en Argentina
Desde el Gobierno justificaron que estos cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.
Cabe recordar que desde mediados de mayo del 2025, estos dispositivos tenían una tasa aduanera de 8%. Esta medida busca un descenso de 30% en los precios al consumidor.
En un posteo en redes, el Ministerio de Economía remarcó que la reducción de precios verificada fue de “entre el 25% y el 35% en distintas marcas y modelos”.
Precios estimados para enero 2026: