Revelan la triste razón por la que una mujer se prendió fuego en una comisaría

"El panorama no es bueno, los médicos siempre me recalcan eso. Siguen trabajando, pero el panorama es muy crítico”, contó el hombre en diálogo con el medio local Radioactiva 100.7.

Por qué se prendió fuego la mujer en la comisaría

Embed

Consultado acerca de qué llevó a la mujer a tomar esa decisión, el joven explicó: “El motivo realmente lo desconozco. Sé que estaba triste por lo que le había sucedido a mi hermano (lo habían detenido el fin de semana previo al incidente) y estaba mal por la muerte de mi viejo hace diez años, pero nunca tan mal como para hacer esto”.

Nicolás aclaró que su hermano ya se encontraba en libertad cuando su madre se prendió fuego en la dependencia. Sin embargo, para la familia hay cabos sueltos en lo que sucedió. “El motivo de la detención fue raro: salió en un video peleándose y, a los dos días, una jueza actuó de oficio y lo llevaron preso”, comentó.

En ese marco, Nicolás denunció: “Fue golpeado por presos. Es fuerte, igual a mí me descolocó totalmente la decisión de ella”.