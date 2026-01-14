Revelan la triste razón por la que una mujer se prendió fuego en una comisaría

Transcurrió apenas una semana desde que una mujer de 63 años se prendiera fuego dentro de una comisaría en Misiones, por circunstancias que hasta ese momento se desconocían.
Una semana después del hecho, la mujer continúa internada en estado delicado y con riesgo de muerte.
Ese martes 6 de enero, por la mañana, Laura Ester Delmas ingresó a la dependencia policial rociada en alcohol y sorprendió a los agentes al encender un mechero, cuyo fuego se propagó de inmediato desde su cabeza hacia el tren superior del cuerpo.
“¡No, doña!”, exclamó desesperada la jefa de guardia. Ante la dantesca escena, varios efectivos lograron sofocar las llamas lanzándole agua.
Acto seguido, la mujer fue trasladada al Hospital de Campo Grande. Luego, debido a la gravedad de las quemaduras y a lo comprometidas que estaban sus vías respiratorias, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde todavía permanece en estado “delicado” y con “riesgo de muerte”, según confirmó Nicolás, uno de sus hijos.
"El panorama no es bueno, los médicos siempre me recalcan eso. Siguen trabajando, pero el panorama es muy crítico”, contó el hombre en diálogo con el medio local Radioactiva 100.7.
Consultado acerca de qué llevó a la mujer a tomar esa decisión, el joven explicó: “El motivo realmente lo desconozco. Sé que estaba triste por lo que le había sucedido a mi hermano (lo habían detenido el fin de semana previo al incidente) y estaba mal por la muerte de mi viejo hace diez años, pero nunca tan mal como para hacer esto”.
Nicolás aclaró que su hermano ya se encontraba en libertad cuando su madre se prendió fuego en la dependencia. Sin embargo, para la familia hay cabos sueltos en lo que sucedió. “El motivo de la detención fue raro: salió en un video peleándose y, a los dos días, una jueza actuó de oficio y lo llevaron preso”, comentó.
En ese marco, Nicolás denunció: “Fue golpeado por presos. Es fuerte, igual a mí me descolocó totalmente la decisión de ella”.