La furia de Eduardo Feinmann y Fabián Doman contra Luca Martin por sus polémicos dichos de Chiche Gelbung
Tras el revuelo que generó el comentario de Luca Martin en Bendita sobre Chiche Gelblung, los periodistas Eduardo Feinmann y Fabián Doman salieron a bancar a su colega.
15 ene 2026, 10:40
Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, generó un enorme revuelo en las redes sociales al viralizarse su polémico comentario al aire en Bendita (El Nueve) sobre Chiche Gelblung tras un informe al estilo del ciclo donde el periodista era el protagonista central.
“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande, gerontofobia”, comenzó diciendo el joven de 25 años antes de dar paso a su polémica reflexión.
“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, agregó al límite.
Lo cierto es que este comentario que el joven hizo con humor cayó muy mal entre los usuarios en redes quienes lo cuestionaron fuertemente. Incluso también colegas de ChicheGelblung salieron a criticarlo con todo, como es el caso de Eduardo Feinmann y Fabián Doman.
Desde su cuenta en X, el conductor de El noticiero de A24 fue tajante contra Luca Martin: "¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?", lanzó sin vueltas.
Por su parte, Fabián Doman comentó con más prudencia pero muy crítico de los dichos de Luca: "Chiche Gelblung te puede gustar o no, pero es una de las figuras más importantes de la televisión y la radio de los últimos 30 años sin olvidarse de su paso por la gráfica".
"Esto es el resultado de que el desconocimiento y la no información se hayan transformado en una virtud delante de un micrófono. Después nos lamentamos que la gente apaga los televisores", analizó.
Luca Martin aclaró sus polémicos dichos sobre Chiche Gelblung
Luca Martin tomó la palabra en Bendita ante el revuelo que generó su comentario sobre el destacado periodista Chiche Gelblung e intentó dar contexto a sus dichos.
"No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones", comenzó el panelista bancando aquel comentario.
"Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo", agregó al instante.
"Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita", se defendió entre risas Luca Martin.
"No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado", concluyó el panelista plantándose ante las duras críticas recibidas por lo que dijo del conductor.