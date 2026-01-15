La furia de Eduardo Feinmann y Fabián Doman contra Luca Martin por sus polémicos dichos de Chiche Gelbung

Desde su cuenta en X, el conductor de El noticiero de A24 fue tajante contra Luca Martin: "¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?", lanzó sin vueltas.

Por su parte, Fabián Doman comentó con más prudencia pero muy crítico de los dichos de Luca: "Chiche Gelblung te puede gustar o no, pero es una de las figuras más importantes de la televisión y la radio de los últimos 30 años sin olvidarse de su paso por la gráfica".

"Esto es el resultado de que el desconocimiento y la no información se hayan transformado en una virtud delante de un micrófono. Después nos lamentamos que la gente apaga los televisores", analizó.

eduardo feinmann cuestiono a luca martin por su comentario sobre chiche gelblung

fabian doman cuestiono a luca martin por su comentario sobre chiche gelblung

Luca Martin aclaró sus polémicos dichos sobre Chiche Gelblung

Luca Martin tomó la palabra en Bendita ante el revuelo que generó su comentario sobre el destacado periodista Chiche Gelblung e intentó dar contexto a sus dichos.

"No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones", comenzó el panelista bancando aquel comentario.

"Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo", agregó al instante.

"Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita", se defendió entre risas Luca Martin.

"No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado", concluyó el panelista plantándose ante las duras críticas recibidas por lo que dijo del conductor.