Dos periodistas de A24 fueron heridos por gases durante la cobertura de la marcha en el Congreso

Minutos después, ya recuperada, relató lo sucedido: "Estamos acá recuperándonos un poco del gas lacrimógeno sobre todo. A nuestro camarógrafo, Alejandro Bracuto, le dieron tres balazos de goma mas allá de que tiraron esa bombitas de gas lacrimógeno que explotan, pese a eso nos tuvimos que poner antiparras para poder recuperarnos un poco, pero ya estamos de vuelta".