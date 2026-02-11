Dos periodistas de A24 fueron heridos por gases durante la cobertura de la marcha en el Congreso

En medio de los incidentes en el Congreso, dos trabajadores de prensa de A24 resultaron heridos por gases lacrimógenos en medio de la cobertura periodística de la protesta convocada en contra de la reforma laboral.
Un camarógrafo y una cronista de A24 resultaron afectados por gases lacrimógenos y balas de goma mientras cubrían los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
Alejandro Bracuto, camarógrafo de A24, tuvo que ser atendido por personal médico en medio de la calle, que colocó leche en sus ojos, después de descomponerse tras recibir gases lacrimógeno cuando cumplía con la cobertura de la señal.
La cronista Florencia Ducatelli que se encontraba en uno de los móviles de A24 que cubría los enfrentamientos entre la Gendarmería nacional y un grupo de manifestantes de izquierda en la Plaza Congreso, también resultó herida.
Minutos después, ya recuperada, relató lo sucedido: "Estamos acá recuperándonos un poco del gas lacrimógeno sobre todo. A nuestro camarógrafo, Alejandro Bracuto, le dieron tres balazos de goma mas allá de que tiraron esa bombitas de gas lacrimógeno que explotan, pese a eso nos tuvimos que poner antiparras para poder recuperarnos un poco, pero ya estamos de vuelta".
"También el móvil sufrió bastantes daños nos tiraron muchos piedrazos porque quedamos en el medio del enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes", amplió la periodista.