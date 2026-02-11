Tras el debate por la reforma laboral, ahora el Gobierno busca la media sanción a la baja de imputabilidad a los 14 años

El despacho fue firmado en un plenario de comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; Presupuesto y Hacienda y contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.

Con ese respaldo, el oficialismo consiguió las 81 firmas necesarias para quedarse con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es reducir de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad.

La iniciativa fija en 14 años el límite para que los menores puedan ser juzgados por delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.

En esos casos, la pena máxima prevista será de hasta 15 años de prisión.

También establece que la privación de la libertad será el último recurso y prioriza la aplicación de medidas alternativas en delitos de menor gravedad.

En el articulado que el gobierno accedió a cambiar a último momento tras arduas negociaciones con aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, se incluye el financiamiento para la construcción de infraestructura necesaria para alojar a los menores que delinquen y para aplicar los nuevos sistemas procesales que incluye el derecho a la defensa, que hoy no tienen los menores, que al cometer delitos quedan mercer a la orden de un juez que los deriva a isntitutos de menroes o los devuelve libres a sus familias.

En el oficialismmo celebraron el miércoles la obtenciónd el dictamen, luego de que el martes, el Gobierno tuviera que retirar su proyecto original que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad, para termianr consensuando este dictamen a los 14.

Después de más de 40 años de demora, el proyecto del presidente @JMilei que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil avanza hacia su media sanción.



Hoy, con 81 firmas sobre 139 presentes, logramos el dictamen para tratar la baja de la edad de imputabilidad en… — Martin Menem (@MenemMartin) February 11, 2026

El jefe libertario en la Cámara Baja dijo que "la Argentina no podía seguir legislando con parámetros de otra época mientras el delito juvenil crece y el Estado mira para otro lado. Hoy damos un paso concreto para terminar con la impunidad" y agradeció que "este dictamen fue posible por el trabajo de bloques y diputados que, sin mezquindades, entendieron la urgencia de saldar una deuda histórica con la sociedad y empezar a poner orden donde durante décadas hubo abandono".

Menem expresó "un especial agradecimiento a la mesa política de Casa Rosada, que sigue y trabaja todo el tiempo para obtener resultados en favor de toda la Argentina", en un mensaje dirigido a Karina Milei, al jefe de Gabiente, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli y al asesor Santiago Caputo, quienes colaboraron desde la Casa Rosada en las negociaciones en busca de apoyo de los gobernadores.

El miércoles tambien consiguió dictamen el Acuerdo de Libre Comercio entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea, que también será tratado este jueves, si el oficialismo confirma el quorum de 129 diputados presentes para empezar la sesión convocada para las 11.

Según anticiparon fuentes del oficialismo ante A24.com, el proyecto de Reforma a la Ley Penal Juvenil tendrá mañana un quorum cercano a 140 diputados", pero desde la oposición dialoguista son más cautos y prefieren hablar de "quorum muy jugado, muy justo".

En el poroteo de votos que mira el Gobierno, cuentan con el apoyo de los diputados de LLA, el PRO, la mayoría de la UCR y de Povincias Unidas como también como sucedió con la ley de Presupuesto, se sumen algunos peronistas que responden a los gobernadores peronistas no kirchneristas.

"140 es a lo que uno debe apuntar para tener el quorum. Nosotros estamos contando menos. Pero bueno, ellos son oficialismo, son los encargados de tener esas conversaciones justamente", dijo una fuente parlamentaria a A24.com.

El presidente Javier Milei, que siguió todo el debate en el Senado por la Reforma Laboral desde la residencia de olivos, también celebró el dictamen y no se descarta que este jueves siga el debate en Diputados desde la Casa Rosada.

Muchas gracias a todos los diputados que entendieron la importancia de esta ley. En esta nueva Argentina de @jmilei, el que las hace las paga.



Y DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) February 11, 2026

Los puntos principales de la Reforma a la Ley Penal Juvenil

El proyecto firmado por 75 diputados tiene 60 páginas y establece normas y penas límites paara quienes cometan delitos pero también crea un nuev regimen en el cual el menor deberia reinsertarse en la socieedad.

El proyecto incluyó a último momento, en medio de las negociaciones con el PRO, bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad, y establece mecanismos de financiamiento para ordenar el sistema procesal acusatorio, de defensa y resocialización de los menores detenidos por delitos.

Ambos proyectos -la reforma a la Ley Penal Juvenil, como la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea-, de aprobarse este juevs de Diputados, deberán pasar a ser debatidos la semana que viene para su sanción definitiva al Senado.

A continuación el dictamen aprobado en plenario de comisiones para la reforma a la Ley Penal Juvenil: