La picante respuesta de Evangelina Anderson sobre Ian Lucas tras la bomba de Yanina Latorre: "Él es un..."

Este episodio se suma a las versiones que circulan desde hace semanas sobre el vínculo entre Anderson y Lucas. Rumores que incluso fueron alimentados por Yanina Latorre, quien en su programa radial aseguró que la relación se habría terminado por actitudes de Evangelina.

Qué reveló Yanina Latorre sobre la separación de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Tras regresar de sus vacaciones, Yanina Latorre volvió a su programa en El Observador y, fiel a su estilo, compartió información sobre la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas, quienes se conocieron en MasterChef Celebrity (Telefe).

La conductora fue directa: "Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo".

Con su tono característico, agregó: "Ella lo negaba y decía: 'No, lo hacemos por el show'. Y después con él dormían, pernoctaron, se visitaban asiduamente sus partes íntimas, que no está mal".

Latorre explicó que Ian tenía otra mirada sobre el vínculo: "Él quería que se sepa porque de hecho, no sé qué salió y qué no de mi paso por MasterChef porque estaba editado seguramente, y yo no me vi toda, pero él nunca me dijo que no en el programa".

Y sumó un dato llamativo: "Él es muy amigo de mis dos hijos. Claro, ella se está garch... a un pibe que es amigo de chicos de 20 años. Está más cerca de la hija por ahí de 15, 16, que es fan. Un día en el balcón del reality me dice: 'No, porque el viernes tenía una mesa en Caramelo (un boliche que está de moda en Costanera) y Lolita estaba en mi mesa'. Y ella le dice: 'No me dijiste que fuiste a Caramelo'. Yo le dije: 'Ay, qué reproche'. 'Ay, no, porque somos amigos', me tiró ella".

Para cerrar, Yanina dio su interpretación sobre el desenlace: "Él la dejó porque dice que no le gusta que lo traten de 'shippeo'. Para mí él se enamoró, esos chicos de esa edad se enamoran".