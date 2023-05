En el primer episodio, Seaborn cuenta su experiencia con el cáncer y reflexiona sobre la mortalidad. A pesar de la difícil situación, Sheeran no dudó en profundizar sobre sus sentimientos hacia su esposa: "Ella es la cosa más increíble en mi vida de la cual nadie sabe. Absolutamente todo en mi existencia mejoró cuando ella llegó".

La pareja encontró en la música una forma de lidiar con el estrés. Según Seaborn, Sheeran escribió siete canciones en cuatro horas, como método para lidiar con la tristeza. Esta experiencia también se ve reflejada en el próximo álbum de estudio del cantante, "Substract", que según él mismo indica, es un mensaje honesto y sincero sobre su vida adulta.

Sin embargo, el lanzamiento del álbum se ha visto empañado por una disputa legal. Sheeran ha sido acusado de plagio por la canción "Let's Get It On", que fue dada a conocer por Marvin Gaye y Ed Townsend en 1973.

A pesar de todo, la pareja ha demostrado que su amor y su unión son más fuertes que cualquier adversidad. El documental de Ed Sheeran es una muestra de que detrás de los grandes artistas hay seres humanos con vidas, sentimientos y experiencias que a veces son difíciles de compartir.

Ed Sheeran: el cáncer de su esposa durante el embarazo y la muerte de su mejor amigo

Ed Sheeran y la muerte de su mejor amigo de 31 años, Jamal Edwards

Ed Sheeran habla sobre la muerte de su mejor amigo en su nuevo documental 'The Sum of It All'. El músico británico ha roto su silencio sobre la muerte de Jamal Edwards, quien falleció repentinamente hace aproximadamente un año, dejando un gran vacío en su círculo cercano, especialmente en Ed, quien le debe su éxito.

En el documental, Ed se confiesa sobre la ausencia de su íntimo amigo, una marcha que todavía está procesando. "Él no ha tenido tiempo para procesar y estar en paz con sus pensamientos", dice Cherry Seaborn, la pareja de Ed Sheeran. Para tratar de hacer la herida menos dolorosa, ha dedicado una canción a su amigo que verá la luz el próximo 24 de marzo. 'Eyes closed' trata sobre perder a alguien y sentir que todo te recuerda a esa persona.

La música ha sido una parte importante del proceso de sanación para Ed Sheeran. A principios de 2022, una serie de eventos cambiaron su vida, su salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte. Ed se muestra agradecido por haber encontrado una forma de superar su dolor y espera que su música pueda ayudar a otros que puedan estar pasando por momentos difíciles.