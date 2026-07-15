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El blooper de Flor Vigna que paralizó la presentación de su nuevo reality

Todo terminó en el piso: el accidente de Flor Vigna en su presentación en el reality de México.

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El blooper de Flor Vigna que paralizó la presentación de su nuevo reality

Flor Vigna llegó a México para sumarse a uno de los programas más importantes de la televisión, pero su presentación terminó de la manera menos esperada. La actriz, cantante y bailarina protagonizó un inesperado accidente en pleno escenario y el momento no tardó en volverse viral en las redes sociales.

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Todo ocurrió durante el evento de lanzamiento de La Casa de los Famosos México, cuando la argentina era presentada ante el público. Apenas dio unos pasos, perdió el equilibrio y cayó al piso frente a las cámaras y los asistentes.

El inesperado blooper generó sorpresa entre los presentes, aunque el susto duró apenas unos segundos. Lejos de enojarse o incomodarse por la situación, Flor reaccionó con una enorme sonrisa, se levantó rápidamente y comenzó a reírse de sí misma.

La artista explicó que la caída fue producto de los nervios y de la emoción por formar parte del exitoso reality, uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.

Desde las cuentas oficiales del ciclo también se tomaron el episodio con humor y compartieron el video acompañado por un mensaje que rápidamente se hizo viral: "¡Nooooo, Flor Vigna se cayó de la emoción! Así de rápido ya anda dando contenido".

El simpático accidente terminó convirtiéndose en una inesperada carta de presentación para la argentina, que desde antes del estreno ya logró convertirse en una de las protagonistas más comentadas del reality.

Mientras el video acumula miles de reproducciones y comentarios, Flor Vigna ya empezó a dar que hablar en México... incluso antes de que comenzara oficialmente el programa.

En pocas palabras

  • Flor Vigna: Protagonizó un accidente al caer al piso durante su presentación en el reality mexicano.
  • Reacción: Se levantó riéndose de sí misma, atribuyendo la caída a los nervios y la emoción.
  • Viralización: El blooper se volvió viral, convirtiéndose en su inesperada carta de presentación para el programa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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