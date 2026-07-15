El blooper de Flor Vigna que paralizó la presentación de su nuevo reality

Desde las cuentas oficiales del ciclo también se tomaron el episodio con humor y compartieron el video acompañado por un mensaje que rápidamente se hizo viral: "¡Nooooo, Flor Vigna se cayó de la emoción! Así de rápido ya anda dando contenido".

El simpático accidente terminó convirtiéndose en una inesperada carta de presentación para la argentina, que desde antes del estreno ya logró convertirse en una de las protagonistas más comentadas del reality.

Mientras el video acumula miles de reproducciones y comentarios, Flor Vigna ya empezó a dar que hablar en México... incluso antes de que comenzara oficialmente el programa.