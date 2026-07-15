A qué se dedica Mandinha, la esposa del Dibu Martínez: el negocio que creó hace más de 10 años

A través de su emprendimiento, la esposa del arquero argentino desarrolla proyectos personalizados que incluyen mobiliario, decoración y distintos productos pensados para acompañar las diferentes etapas del crecimiento infantil. Su propuesta apuesta por un estilo de lujo discreto, con espacios elegantes, cómodos y adaptados a las necesidades de cada familia.

Además de liderar su empresa, Mandinha comparte en redes sociales algunos detalles de su trabajo y momentos de su vida familiar junto a Emiliano Martínez y sus hijos. Si bien suele mantenerse alejada de la exposición mediática, su proyecto logró reconocimiento entre quienes buscan crear ambientes únicos y funcionales para los más chicos.

Con más de diez años al frente de Mi Sueños Kids, Mandinha Martínez logró consolidarse como empresaria y diseñadora de interiores con una identidad propia, demostrando que su historia va mucho más allá de ser la esposa de uno de los grandes referentes de la Selección Argentina.

¿Cuál es la cábala de la mamá de Alexis Mac Allister para alentar a la Selección?

Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, contó en La Mañana con Moria (El Trece) cuál es su cábala para los partidos de la Selección en el Mundial 2026. Consultada por Moria Casán, explicó que su ritual pasa por usar siempre el mismo traje sastrero blanco antes de cada encuentro, una costumbre que mantiene desde Qatar 2022 y la última Copa América, y que completa con una musculosa blanca y sus zapatillas fijas.

Silvina aclaró que no sigue la tendencia de renovar el outfit en cada partido, como hacen otras familias de jugadores, y que su cábala se limita a tener todo preparado para la salida. También describió la previa junto al resto de las familias, que se trasladan juntas en micro hasta el estadio, cantando y anticipándose al calor, ya que suelen llegar con bastante anticipación a la cancha.

Además, contó que los controles de seguridad del estadio son estrictos con ciertos elementos, como el paragüitas de cabeza que le retiraron a su nieta por tener puntas. Por último, explicó que la organización de la previa varía según el horario de cada partido, y que en los días con tiempo libre suelen reunirse a tomar mate y compartir cómo se sienten antes de la definición.