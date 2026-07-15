Cómo hacer garrapiñadas caseras en menos de 15 minutos con pocos ingredientes

1 taza de maní

1 taza de azúcar

1/2 taza de agua

Esencia de vainilla a gusto

El paso a paso para hacer garrapiñadas en casa

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina")

Colocar todos los ingredientes en una sartén a fuego medio y revolver de manera constante.

Continuar la cocción hasta que el agua se evapore por completo y el almíbar comience a espesarse.

Retirar la sartén del fuego y seguir mezclando. En este momento, el azúcar comenzará a cristalizarse y tendrá una textura similar a la arena.

Colocar nuevamente la sartén sobre el fuego medio y continuar revolviendo. El azúcar volverá a derretirse y se adherirá al maní hasta formar la capa caramelizada característica.

Retirar las garrapiñadas una vez listas y distribuirlas sobre una bandeja o superficie limpia.

Dejar enfriar por completo antes de consumir para que adquieran la textura crocante.

El truco para limpiar la sartén después de preparar garrapiñadas

Uno de los inconvenientes más comunes al preparar recetas con azúcar caramelizada es la limpieza posterior de los utensilios.

Para solucionarlo, se recomienda cubrir la sartén y la cuchara con agua y dejarlas reposar durante unos minutos. El azúcar endurecida se irá disolviendo de forma progresiva, lo que facilitará el lavado.