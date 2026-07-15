Bombazo: el sorprendente anuncio de "El Chiringuito" que se cumplirá tras el final del Mundial

El lunes será el último programa que emita "el Chiringuito". Un programa especial, por ser el último y el día posterior a la final de Mundial.

Un programa para la polémica permanente

El programa tuvo una estructura simple pero efectiva para la polémica. Varios panelistas discutiendo sobre los temas más "picantes" que dejó cada fecha del torneo español. con la globalización del fútbol, ampliaron sus horizontes. A la par de los éxitos que comenzó a cosechar la selección española desde 2008 con la Copa de Europa, el mundial en 2010 y de nuevo la Eurocopa en 2012.

Leo Messi y la selección argentina. Injustos blanco permanente de las quejas del programa español "el Chiringuito". (Foto: Reuters)

Y desde allí, la polémica encontró el objetivo justo. Messi y la Selección argentina. Si juega bien, si juega mal, si le regalan partidos, penales o le perdonan expulsiones. Cualquier cosa que haga la Scaloneta o Messi es denigrado por los españoles del programa. Solo el argentino D'Alessandro defiende lo evidente: Messi es el mejor del mundo y está dónde merece. Y el "Lobo" Carrasco, que como barcelonista, tiene una admiración especial por "la Pulga".

Ahora, luego de 13 años, el "Chiringuito" llega al final. Aunque el mensaje que dio Pedrerol deja abierta la puerta a un cambio de aire, pero que la polémica continúe. El cierre será el programa luego de la final de mundial. Y el madridista Aguirre festejó como loco el pase a la final frente a Francia. Y pidió una final con Argentina para poner las cosas en su lugar. Que alguien le diga que no le conviene.