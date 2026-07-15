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Bombazo: el sorprendente anuncio de "El Chiringuito" que se cumplirá tras el final del Mundial

El programa de la televisión española lleva 13 años en el aire. Consagrado al debate y la polémica sobre el fútbol. Pese a la participación de figuras argentinas como Hugo Gatti o Jorge D'Alessandro, el programa tiene una marcada impronta anti argentina y anti Messi.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El explosivo anuncio del conductor del polémico programa el Chiringuito. ( Foto: Gentileza Marca)

El explosivo anuncio del conductor del polémico programa "el Chiringuito". ( Foto: Gentileza Marca)

"Como sabeís, 'El Chiringuito' acaba en A3 Media. El lunes será el último". Como para que no queden dudas, el anuncio lo hizo Josep Pedrerol, su conductor durante 13 años. En todo este tiempo, el programa se ganó un lugar en España por sus acalorados debates sobre el fútbol.

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La globalización hizo su gran aporte para la fama mundial o en América Latina. Sus comentarios dieron la vuelta por las redes sociales, pero en este mundial cruzaron una línea inesperada. Hicieron de propagar el "odio" contra la Argentina y Messi un caballito de batalla para todos sus programas.

A pesar de la participación constante del ex arquero argentino Jorge D'Alessandro, que de San Lorenzo se fue a España y triunfo en Salamanca. Fue dos veces ganador del premio de la valla menos vencida e hizo en ese país una carrera como comentarista. También estuvo un tiempo Hugo "el loco" Gatti.

Pero el tono contra la Argentina, la Scaloneta y Messi tiñó el programa durante todo el mundial. Pese a que el español y exjugador del Barcelona, Francisco "Lobo" Carrasco, se rinde ante la calidad de Leo, nada compensa las diatribas de personajes como por ejemplo, Edu Aguirre, fanático del Real Madrid y por lo tanto, no puede digerir la cantidad de goles que Messi le hizo a su club.

El lunes será el último programa que emita "el Chiringuito". Un programa especial, por ser el último y el día posterior a la final de Mundial.

Un programa para la polémica permanente

El programa tuvo una estructura simple pero efectiva para la polémica. Varios panelistas discutiendo sobre los temas más "picantes" que dejó cada fecha del torneo español. con la globalización del fútbol, ampliaron sus horizontes. A la par de los éxitos que comenzó a cosechar la selección española desde 2008 con la Copa de Europa, el mundial en 2010 y de nuevo la Eurocopa en 2012.

Leo Messi y la selección argentina. Injustos blanco permanente de las quejas del programa español

Leo Messi y la selección argentina. Injustos blanco permanente de las quejas del programa español "el Chiringuito". (Foto: Reuters)

Y desde allí, la polémica encontró el objetivo justo. Messi y la Selección argentina. Si juega bien, si juega mal, si le regalan partidos, penales o le perdonan expulsiones. Cualquier cosa que haga la Scaloneta o Messi es denigrado por los españoles del programa. Solo el argentino D'Alessandro defiende lo evidente: Messi es el mejor del mundo y está dónde merece. Y el "Lobo" Carrasco, que como barcelonista, tiene una admiración especial por "la Pulga".

Ahora, luego de 13 años, el "Chiringuito" llega al final. Aunque el mensaje que dio Pedrerol deja abierta la puerta a un cambio de aire, pero que la polémica continúe. El cierre será el programa luego de la final de mundial. Y el madridista Aguirre festejó como loco el pase a la final frente a Francia. Y pidió una final con Argentina para poner las cosas en su lugar. Que alguien le diga que no le conviene.

Roberto Adrián Maidana
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