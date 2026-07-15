Joaquín Levinton recibió una inesperada respuesta de Oasis antes de la semifinal con Inglaterra

Si bien la banda no hizo referencia directa a Levinton ni al enfrentamiento mundialista, el contexto en el que fue compartido el video hizo que los hinchas encontraran una conexión entre ambas publicaciones. La elección de una de las canciones más emblemáticas del grupo y el momento exacto en el que apareció alimentaron las versiones sobre una posible chicana musical en medio de la expectativa por el duelo que ubicará al ganador del encuentro nada menos que en la final frente a España.

Además, la repercusión creció todavía más cuando, minutos después, la cuenta alternativa oasismaniaofficial compartió nuevamente el video y sumó un provocador mensaje: “MAYBEEE”. La frase generó nuevas reacciones entre los fanáticos, que continuaron alimentando la particular conversación virtual entre las hinchadas de ambos países.

Cómo es la reversión del hit de Oasis que Joaquín Levinton hizo para alentar a la Scaloneta

Este martes, Joaquín Levinton volvió a sorprender a sus seguidores con una particular propuesta musical que rápidamente se convirtió en un fenómeno en redes sociales. El cantante de Turf tomó uno de los grandes clásicos de Oasis, Wonderwall, y creó una versión adaptada con una letra especial para acompañar a la Selección argentina en la previa del trascendental encuentro ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La canción apareció en un momento clave, a pocas horas del partido que enfrentará a ambos seleccionados este miércoles 15 de julio desde las 16 horas (hora argentina). Apenas fue compartido por el músico en sus plataformas digitales, el video comenzó a circular masivamente y generó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos de la Scaloneta.

La elección de Wonderwall no fue una casualidad. El reconocido tema de la banda británica es una de las canciones que tradicionalmente los hinchas ingleses suelen cantar para celebrar los triunfos de su equipo. Por ese motivo, Levinton decidió tomar esa melodía tan identificada con el público inglés y transformarla en un mensaje de apoyo para la Argentina, dándole una nueva interpretación ligada al sentimiento nacional y al desafío futbolístico que está por delante.

Acompañando la publicación, el artista dejó un mensaje que no pasó desapercibido: "Be scared Oasis" (tengan miedo Oasis). La frase funcionó como una provocación en tono futbolero hacia la banda liderada por los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher, y también como una referencia al duelo que protagonizarán argentinos e ingleses en una instancia decisiva de la competencia.

Además, el gesto estuvo inevitablemente relacionado con la historia de enfrentamientos entre ambos países, especialmente por el recuerdo del Mundial de México 1986 y la inolvidable actuación de Diego Maradona. Sin embargo, en esta nueva edición de la Copa del Mundo, todas las miradas están puestas en Lionel Messi, quien representa la gran ilusión argentina como capitán del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El posteo tuvo un impacto inmediato en las redes sociales. En cuestión de minutos, el video alcanzó más de 129 mil reproducciones y sumó alrededor de 7 mil comentarios. Muchos usuarios destacaron la creatividad del músico y celebraron una nueva muestra del estilo particular de Joaquín Levinton, quien una vez más logró combinar música, humor y pasión futbolera en un momento especial para los argentinos.