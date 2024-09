El dato que ENFURECIÓ a las fans de "Margarita": ¿Qué pasó?

El regreso de Cris Morena con Margarita ha vuelto a generar furor entre los seguidores, quienes están enganchados con la historia mágica y llena de emociones. Pero hay algo que no está gustando: los capítulos no se estrenan todos juntos. A diferencia del formato binge-watch, tan popular hoy en día, los nuevos episodios de Margarita salen de a 5 por semana en MAX (ex HBO MAX), lo que no ha caído bien entre los fanáticos, que no se guardaron sus críticas en redes sociales.