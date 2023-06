El drama de Camila Mayan con la perra que recuperó hace unos días de Alexis Mac Allister

Camila contó que Kim se adaptó bastante bien a Buenos Aires, excepto por un inconveniente que la pone muy mal: “Le dan mucho miedo las motos”, dijo.

Entonces, explicó: ”Cuando pasan les ladra de forma desquiciada. No ladra nunca, pero a ellas sí. Se desespera y las quiere perseguir. Se estresa mucho y no está bueno. La gente también se asusta y me mira”.

“Yo tenía mucho miedo porque era un cambio re grande para ella. Temía que se estresara mucho con el viaje o vivir en otro lugar. Pasar de una casa a un departamento. Me re ocupo de sacarla el tiempo suficiente y que quede sola lo menos posible, que siempre haya alguien más”.

image.png

Tras la escandalosa separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan anunció: "No puedo más..."

Tras su separación de Alexis Mac Allister, en diciembre del año pasado tras ser Campeón del Mundo, y en vísperas de su cumpleaños, Camila Mayans dejó Inglaterra, volvió al país y dejó a su perra Kim allá.

La mascota se había quedado viviendo con el jugador y su nueva novia, Ailén Cova. Sin embargo, 6 meses después y luego de varios trámites, lo logró repatriar.

La influencer mostró cómo fue su reencuentro con el animal: “Miren a quién estamos yendo a buscar”, expuso en una historia de Instagram. Luego, eligió una tierna frase para describir el momento: “Llegó la reina”. Y, luego mostró como se fue a dormir con ella, que lo hizo en la cama juntas: "No puedo más, buenas noches".

Curiosamente en el mismo momento en que Mayan se mostraba feliz por recuperar a su amada “hijita” de cuatro patas, se viralizaban imágenes del jugador de la Scaloneta y a Cova disfrutando la fiesta de casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.