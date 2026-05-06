Netflix: Ricardo Darín está arrasando con este thriller argentino y es su mejor película

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Todo cambió cuando conoció a Luján (Martina Gusmán), una médica de guardia que trabajó en un hospital público de San Justo. Ella convivió con jornadas interminables, agotamiento extremo y una fuerte dependencia a los psicofármacos.

La conexión entre ambos apareció en medio del caos y rápidamente se volvió intensa. Sin embargo, el contexto que los rodeó convirtió esa relación en una bomba de tiempo. Mientras Sosa intentó alejarse del negocio ilegal, las presiones internas y la violencia del entorno comenzaron a crecer. La película avanzó entonces hacia un clima cada vez más oscuro y desesperante.

La película argentina que volvió a explotar en Netflix

Netflix apostó fuerte en los últimos años por sumar títulos argentinos reconocidos internacionalmente. En ese camino, Carancho reapareció como una de las producciones más valoradas por los usuarios y por la crítica especializada.

La historia consiguió algo poco habitual: mantenerse vigente con el paso del tiempo. La crudeza de sus escenas, el retrato de la noche bonaerense y la sensación constante de peligro hicieron que la película todavía resulte actual en 2026.

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Pablo Trapero construyó una narración intensa y sin pausas. Desde los primeros minutos, la película sumergió al espectador en un universo hostil donde la corrupción parecía formar parte de la rutina cotidiana. El director evitó romantizar a sus protagonistas y mostró personajes quebrados, vulnerables y atrapados dentro de un sistema que los empujó al límite.

Ese tono realista fue uno de los aspectos más elogiados desde su estreno. La cámara en mano, los escenarios urbanos y las secuencias nocturnas aportaron una sensación documental que aumentó la tensión dramática.

Ricardo Darín y uno de los mejores papeles de su carrera

A lo largo de los años, Ricardo Darín interpretó personajes muy distintos. Sin embargo, muchos críticos coincidieron en que Héctor Sosa se ubicó entre sus trabajos más complejos.

Lejos del carisma habitual que suele transmitir en otras películas, aquí construyó un personaje cansado, ambiguo y golpeado por la vida. Su actuación evitó exageraciones y apostó por una interpretación contenida, silenciosa y profundamente humana.

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Darín logró transmitir la sensación de un hombre atrapado entre la culpa y la necesidad de sobrevivir. Esa dualidad fue clave para que el personaje resultara creíble y cercano.

Martina Gusmán también recibió enormes elogios por su trabajo. Su interpretación de Luján mostró con crudeza el desgaste emocional de quienes trabajan diariamente en hospitales públicos enfrentando emergencias permanentes.

La química entre ambos protagonistas funcionó como uno de los motores centrales de la historia. Cada escena compartida aportó tensión, fragilidad y dramatismo.

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El elenco que acompañó a Ricardo Darín en "Carancho"

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Mirá el tráiler de "Carancho"