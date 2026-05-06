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Netflix: Ricardo Darín está arrasando con este thriller argentino y es su mejor película

Esta película argentina con Ricardo Darín regresó al centro de la escena en Netflix y volvió a impactar con su historia.

Netflix: Ricardo Darín está arrasando con este thriller argentino y es su mejor película. (Foto: Archivo)

Netflix: Ricardo Darín está arrasando con este thriller argentino y es su mejor película. (Foto: Archivo)

"Carancho" se transformó nuevamente en una de las películas argentinas más comentadas dentro de Netflix. Con apenas 106 minutos de duración, la producción logró consolidarse como un clásico moderno del cine nacional y confirmó, otra vez, por qué Ricardo Darín sigue siendo uno de los actores más influyentes de la Argentina.

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A más de una década de su estreno original, el filme dirigido por Pablo Trapero recuperó fuerza gracias a su llegada al catálogo de la plataforma y volvió a captar la atención del público con una trama cargada de suspenso, corrupción y drama social.

De qué trata "Carancho" en Netflix

La historia siguió a Héctor Sosa, un abogado que cayó en desgracia tras perder su matrícula profesional. Sin posibilidades de ejercer legalmente, comenzó a trabajar para una organización que operó alrededor de accidentes de tránsito.

Su tarea consistió en llegar antes que las ambulancias o las aseguradoras para convencer a las víctimas y familiares de iniciar demandas judiciales. A cambio, la organización obtenía grandes sumas de dinero mediante arreglos fraudulentos y maniobras ilegales.

Carancho Netflix 2

Todo cambió cuando conoció a Luján (Martina Gusmán), una médica de guardia que trabajó en un hospital público de San Justo. Ella convivió con jornadas interminables, agotamiento extremo y una fuerte dependencia a los psicofármacos.

La conexión entre ambos apareció en medio del caos y rápidamente se volvió intensa. Sin embargo, el contexto que los rodeó convirtió esa relación en una bomba de tiempo. Mientras Sosa intentó alejarse del negocio ilegal, las presiones internas y la violencia del entorno comenzaron a crecer. La película avanzó entonces hacia un clima cada vez más oscuro y desesperante.

La película argentina que volvió a explotar en Netflix

Netflix apostó fuerte en los últimos años por sumar títulos argentinos reconocidos internacionalmente. En ese camino, Carancho reapareció como una de las producciones más valoradas por los usuarios y por la crítica especializada.

La historia consiguió algo poco habitual: mantenerse vigente con el paso del tiempo. La crudeza de sus escenas, el retrato de la noche bonaerense y la sensación constante de peligro hicieron que la película todavía resulte actual en 2026.

Carancho Netflix 1

Pablo Trapero construyó una narración intensa y sin pausas. Desde los primeros minutos, la película sumergió al espectador en un universo hostil donde la corrupción parecía formar parte de la rutina cotidiana. El director evitó romantizar a sus protagonistas y mostró personajes quebrados, vulnerables y atrapados dentro de un sistema que los empujó al límite.

Ese tono realista fue uno de los aspectos más elogiados desde su estreno. La cámara en mano, los escenarios urbanos y las secuencias nocturnas aportaron una sensación documental que aumentó la tensión dramática.

Ricardo Darín y uno de los mejores papeles de su carrera

A lo largo de los años, Ricardo Darín interpretó personajes muy distintos. Sin embargo, muchos críticos coincidieron en que Héctor Sosa se ubicó entre sus trabajos más complejos.

Lejos del carisma habitual que suele transmitir en otras películas, aquí construyó un personaje cansado, ambiguo y golpeado por la vida. Su actuación evitó exageraciones y apostó por una interpretación contenida, silenciosa y profundamente humana.

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Darín logró transmitir la sensación de un hombre atrapado entre la culpa y la necesidad de sobrevivir. Esa dualidad fue clave para que el personaje resultara creíble y cercano.

Martina Gusmán también recibió enormes elogios por su trabajo. Su interpretación de Luján mostró con crudeza el desgaste emocional de quienes trabajan diariamente en hospitales públicos enfrentando emergencias permanentes.

La química entre ambos protagonistas funcionó como uno de los motores centrales de la historia. Cada escena compartida aportó tensión, fragilidad y dramatismo.

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El elenco que acompañó a Ricardo Darín en "Carancho"

  • Ricardo Darín
  • Martina Gusmán
  • Carlos Weber
  • José Luis Arias
  • Fabio Ronzano
  • Loren Acuña
  • Gabriel Almirón
  • José Manuel Espeche

Mirá el tráiler de "Carancho"

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