El drama del Chino Darín en medio del nacimiento de su hijo

Además, el Chino confesó que tuvo miedo de no llegar a tiempo por sus compromisos laborales en Argentina y reveló lo significativo que fue para él poder estar presente. “Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble”, contó con emoción.

Por último, el actor explicó por qué decidieron junto a Corberó que Dante naciera en España y no en Argentina, a pesar de que él tenía un trabajo importante en Buenos Aires. “En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos. La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa”, concluyó emocionado.