El drama del Chino Darín en medio del nacimiento de su hijo

El Chino Darín reveló la complicación que se le presentó en el momento de mayor felicidad de su vida, el nacimiento de su hijo.

El lunes 9 de febrero nació Dante, el primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, y la noticia revolucionó a sus fanáticos tanto en España como en Argentina. Sin embargo, en medio de la felicidad por la llegada del bebé, el actor sorprendió al contar cuál es el drama que atraviesa en estas primeras horas como papá: no está pudiendo dormir.

En declaraciones a los medios que lo aguardaban en la puerta de la clínica, el artista relató cómo vivió el momento de presenciar el parto en Barcelona y cómo fueron los primeros instantes con su hijo recién nacido en brazos. Allí, confesó sin vueltas: “No vengo durmiendo nada estos días, que vienen siendo demasiado intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarme a la fecha de parto y la verdad que salió todo fantástico”.

A pesar del cansancio, Darín se mostró emocionado y destacó cómo se encuentra su pareja tras dar a luz. “Ella (Úrsula) está muy bien, está cansada por supuesto, tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia y los amigos”, expresó, dejando en claro que el clima familiar es de absoluta alegría.

Consultado sobre si la paternidad representa el rol más importante de su vida, el actor no dudó en responder conmovido: “Me imagino que sí porque es para toda la vida y lo demás son cosas que van quedando, que uno realiza en un momento en particular, y esto es una construcción a futuro con mucha paciencia y dedicación”.

Además, el Chino confesó que tuvo miedo de no llegar a tiempo por sus compromisos laborales en Argentina y reveló lo significativo que fue para él poder estar presente. “Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble”, contó con emoción.

Por último, el actor explicó por qué decidieron junto a Corberó que Dante naciera en España y no en Argentina, a pesar de que él tenía un trabajo importante en Buenos Aires. “En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos. La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa”, concluyó emocionado.

