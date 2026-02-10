La palabra de Ricardo Darín tras el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó con un dato revelador

Durante los nueve meses de espera, la pareja eligió mostrarse solo en contadas ocasiones y fue extremadamente cuidadosa con la información que trascendía. Incluso evitaron confirmar públicamente el sexo del bebé, alimentando todo tipo de especulaciones. No obstante, un detalle no pasó desapercibido: fue Clara Darín, hermana del Chino, quien compartió en redes sociales la imagen de un body de color celeste, gesto que muchos interpretaron como una señal clara de que se trataría de un varón.

Mientras tanto, la familia disfruta de este momento único, rodeada de felicidad y manteniendo el perfil reservado que caracterizó a la pareja desde el inicio de su relación.

Nació el hijo del Chino Darín - captura Desayuno Americano

Cómo fue que Clara Darín reveló el sexo del bebé de su hermano el Chino Darín y Úrsula Corberó

Apenas unos días atrás, un detalle aparentemente menor terminó por romper el blindaje informativo que Úrsula Corberó y Chino Darín mantuvieron durante meses. Fue Clara Darín quien, de manera involuntaria, habría dejado al descubierto el dato que la pareja eligió preservar con extremo cuidado a lo largo de todo el embarazo: el género de su primer hijo, que nació el pasado 9 de febrero.

Desde que se confirmó la noticia de la llegada del bebé —luego de un largo período de rumores y versiones cruzadas—, tanto la actriz española como el actor argentino optaron por el bajo perfil absoluto. Fieles a la manera en que manejan su intimidad, decidieron transitar esta etapa lejos del ruido mediático, sin anuncios rimbombantes ni exposiciones innecesarias. Sin embargo, la semana pasada, una acción dentro del círculo familiar encendió todas las alarmas.

Todo comenzó con una publicación de Clara Darín en sus redes sociales. Se trató de un carrusel de imágenes simples, con escenas de su rutina diaria y momentos cotidianos. Pero entre esas postales, hubo un objeto que captó de inmediato la atención de los seguidores más observadores: un body de bebé en tono celeste. Ese detalle no tardó en viralizarse y desató una ola de interpretaciones.

Para muchos usuarios, el color de la prenda fue leído como una señal inequívoca de que el bebé sería varón. Aunque ni Úrsula Corberó ni Chino Darín salieron a confirmar ni a desmentir esa lectura, el supuesto “descuido” alcanzó para instalar el tema en redes sociales y convertirlo rápidamente en tendencia.

La falta de declaraciones oficiales no hizo más que alimentar las especulaciones. Mientras el silencio de la pareja se mantuvo intacto, el debate creció entre quienes sostuvieron que el gesto fue casual y quienes creyeron que, sin proponérselo, la familia terminó revelando la información más buscada por sus fans.

La relación entre el actor argentino y la actriz española lleva más de una década. Se conocieron durante las grabaciones de la serie La Embajada y, desde entonces, construyeron un vínculo marcado por la complicidad y la discreción. A pesar de carreras consolidadas y agendas que los llevaron a dividir su tiempo entre Madrid y Buenos Aires, siempre lograron preservar su vida privada lejos de los flashes.

Esta vez no fue la excepción. Aunque el embarazo ya es parte del pasado y el nacimiento ocurrió el 9 de febrero, la pareja continúa fiel a su estilo reservado. Pero, como suele pasar, un pequeño detalle bastó para que el hermetismo se resquebrajara y dejara al público convencido de que la pista más clara ya fue revelada.