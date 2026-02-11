A24.com

El Chino Darín explicó por qué su hijo Dante con Úrsula Corberó nació en España y no en Argentina

El Chino Darín habló por primera vez después del nacimiento de Dante, su primer hijo con Úrsula Corberó, y detalló cómo vivió el parto en Barcelona.

11 feb 2026, 08:50
El lunes 9 de febrero nació Dante, el primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. En declaraciones a los medios que lo aguardaban en la puerta de la clínica, el actor comentó cuáles fueron sus sensaciones al poder presenciar el parto de su pareja en Barcelona y los primeros instantes con su hijo recién nacido en brazos.

"No vengo durmiendo nada estos días, que vienen siendo demasiado intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarme a la fecha de parto y la verdad que salió todo fantástico", comenzó el actor.

Y remarcó: "Ella (Úrsula) está muy bien, está cansada por supuesto, tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto encargarse de la criatura. Estamos todos muy conentos, la familia y los amigos".

Consultado sobre si la paternidad es el papel más importante de su vida, el Chino Darín comentó emocionado: "Me imagino que sí porque es para toda la vida y lo demás son cosas que van quedando, que uno realiza en un momento en particular, y esto es una construcción a futuro con mucha paciencia y dedicación".

El actor confesó si miedo de no poder estar presente en el parto debido a su actual trabajo en Argentina y el acompañamiento que tuvo de sus seres queridos más cercanos: "Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble. Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha".

Sobre el final, el Chino Darín explicó por qué decidieron con Úrsula Corberó que Dante naciera en España y no en la Argentina: " En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos. La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó emocionado el artista.

Qué dijo Ricardo Darín sobre el nacimiento de Dante

Desde Barcelona, España, Ricardo Darín habló del nacimiento de su nieto Dante, hijo del Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó.

“Por suerte los dos están muy bien. Estamos todos muy felices”, indicó el destacado actor con total alegría. Y agregó: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos cada uno le encontrará parecidos familiares”.

Y dejó en claro que por el momento no le dio ningún consejo a su hijo con respecto a esta nueva experiencia de vida que tendrá en el rol de padre.

“No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, aseguró al respecto Ricardo Darín.

