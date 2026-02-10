Ricardo Darín reveló el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó y sorprendió a todos

Finalmente, reveló el dato que todos esperaban: el nombre del bebé. “Se llama Dante, es un nombre con mucha significancia, pero es muy bonito”, contó emocionado, y confirmó que está disfrutando plenamente su nuevo rol de abuelo.

Cuál es el significado del nombre Dante y por qué es tan especial

El nombre Dante tiene origen italiano y está fuertemente ligado a la historia y la cultura europea. Su popularidad se consolidó gracias al célebre poeta Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, una de las obras más importantes de la literatura universal.

Según su raíz etimológica, Dante proviene de “Durante”, que significa “resistente” o “duradero”, asociado a la fortaleza y a la perseverancia. Con el tiempo, el nombre se acortó y tomó identidad propia.

Hoy en día, Dante suele vincularse con personas intensas, sensibles y con una fuerte personalidad, lo que lo convierte en una elección cargada de simbolismo, historia y carácter, ideal para este nuevo integrante de la familia Darín.