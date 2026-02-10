Ricardo Darín reveló el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó y sorprendió a todos
Ricardo Darín habló tras el nacimiento de su nieto y primer hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, y dio detalles sobre la salud de la madre y el bebé y reveló el especial nombre que eligieron para el recién nacido. Enterate.
Ricardo Darín fue interceptado por la prensa en las calles de Barcelona y no esquivó las preguntas sobre la reciente paternidad de su hijo, el también actor Chino Darín, junto a la actriz española Úrsula Corberó.
Con una sonrisa de orgullo, Darín confirmó que tanto Úrsula como el bebé están en perfecto estado de salud y que el nacimiento fue por parto natural. “Por suerte los dos están muy bien”, aseguró con alivio ante los micrófonos.
Cuando le preguntaron a quién se parece el recién nacido, el flamante abuelo fue sincero y tierno a la vez: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos cada uno le encontrará parecidos familiares”. Y remató con una frase que reflejó el clima familiar: “Estamos todos muy felices”.
Sobre si le dio consejos de padre a su hijo en esta nueva etapa, Ricardo fue directo y realista: “No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, dejando en claro que la paternidad se aprende andando.
Finalmente, reveló el dato que todos esperaban: el nombre del bebé. “Se llama Dante, es un nombre con mucha significancia, pero es muy bonito”, contó emocionado, y confirmó que está disfrutando plenamente su nuevo rol de abuelo.
Cuál es el significado del nombre Dante y por qué es tan especial
El nombre Dante tiene origen italiano y está fuertemente ligado a la historia y la cultura europea. Su popularidad se consolidó gracias al célebre poeta Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, una de las obras más importantes de la literatura universal.
Según su raíz etimológica, Dante proviene de “Durante”, que significa “resistente” o “duradero”, asociado a la fortaleza y a la perseverancia. Con el tiempo, el nombre se acortó y tomó identidad propia.
Hoy en día, Dante suele vincularse con personas intensas, sensibles y con una fuerte personalidad, lo que lo convierte en una elección cargada de simbolismo, historia y carácter, ideal para este nuevo integrante de la familia Darín.