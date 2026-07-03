El drama que conmueve al fútbol: tenía 32 años, iba a ser padre y fue asesinado

En pleno Mundial 2026, un mala noticia para el fútbol palestino. Se confirmó la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años, en medio del conflicto que continúa golpeando a la Franja de Gaza.
Golpe brutal en pleno Mundial: asesinaron a un arquero de 32 años y dejó a su esposa embarazada. Enterate.
En pleno Mundial 2026, un mala noticia para el fútbol palestino. Se confirmó la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años, en medio del conflicto que continúa golpeando a la Franja de Gaza.
La noticia fue comunicada por el Club Deportivo Palestino y por la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), que informaron que el guardameta falleció luego de un tiroteo ocurrido el pasado 29 de junio en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza. Según esas entidades y la agencia oficial palestina WAFA, Al-Ashqar murió por disparos atribuidos al ejército israelí.
El arquero, de 32 años, defendía los colores del Khadamat Khan Younis y también había pasado por los clubes Al-Aqsa y Al-Masdar, convirtiéndose en un nombre muy reconocido dentro del fútbol palestino.
La tragedia cobra una dimensión aún más dolorosa por la situación personal que atravesaba el futbolista. Medios palestinos señalaron que Saleem Al-Ashqar se había casado apenas cinco meses atrás y que su esposa está embarazada del primer hijo de la pareja.
La noticia generó una ola de mensajes de despedida de familiares, compañeros, clubes e hinchas. El Club Deportivo Palestino expresó públicamente su pesar por la muerte del arquero y reclamó justicia y paz frente a la continuidad de la violencia.
La Asociación Palestina de Fútbol sostuvo además que Al-Ashqar es uno de los cientos de integrantes de la comunidad deportiva palestina fallecidos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, un dato que continúa reflejando el fuerte impacto del conflicto sobre el deporte en la reg