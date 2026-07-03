El drama que conmueve al fútbol: tenía 32 años, iba a ser padre y fue asesinado

La noticia generó una ola de mensajes de despedida de familiares, compañeros, clubes e hinchas. El Club Deportivo Palestino expresó públicamente su pesar por la muerte del arquero y reclamó justicia y paz frente a la continuidad de la violencia.

La Asociación Palestina de Fútbol sostuvo además que Al-Ashqar es uno de los cientos de integrantes de la comunidad deportiva palestina fallecidos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, un dato que continúa reflejando el fuerte impacto del conflicto sobre el deporte en la reg