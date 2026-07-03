Yanina Latorre mostró la foto que más inquieta a Mauro Icardi: "También tengo chats..."

Yanina Latorre compartió una foto que podría preocupar mucho al deportista y avisó de tener aún más data sobre el tema. "Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", escribió desde sus historias de manera misteriosa y agregando solamente la imagen del piloto de automovilismo Franco Deambrosi.

Y en otro mensaje, la conductora de SQP lanzó letal: "Si tengo foto, tengo chats y pruebas. Besis". Habrá que esperar entonces a las próximas horas si aparece algo más sobre este tema que dejó picando Latorre en redes y que generó enorme revuelo.

La feroz respuesta de Yanina Latorre a Mauro Icardi tras su polémico posteo

La conductora Yanina Latorre recogió el guante tras el picante ataque de Mauro Icardi y le respondió con todo desde su cuenta en Instagram con varios mensajes.

"Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas", lanzó en un primer descargo. Y lejos de bajar el tono, agregó: "Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia".

Minutos más tarde, Yanina Latorre volvió a la carga con otra historia de Instagram, donde disparó contra el futbolista y su presente deportivo: "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro".

Por último, la conductora cerró su descargo con una frase que volvió a poner el foco en la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez: "Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China nunca se sabe".