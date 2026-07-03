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Yanina Latorre mostró la foto que más inquieta a Mauro Icardi: "También tengo chats..."

La conductora Yanina Latorre volvió a la carga contra Mauro Icardi en medio de la tremenda pelea y advirtió sobre la aparición de nuevos datos que podrían preocupar al futbolista.

3 jul 2026, 10:35
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Yanina Latorre mostró la foto que más inquieta a Mauro Icardi: También tengo chats...

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Yanina Latorre mostró la foto que más inquieta a Mauro Icardi: "También tengo chats..."

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un fuerte cruce en las últimas horas que comenzó desde las redes sociales y se trasladó a la televisión con una durísima respuesta de la conductora desde su programa SQP (América Tv).

El conflicto nació después del seguimiento que hizo la conductora desde su cuenta en Instagram sobre la supuesta crisis en la pareja del futbolista y la China Suárez.

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En ese contexto, el deportista rompió el silencio y lanzó una fuerte respuesta de sus historias con una imagen de la conductora vestida de payaso y metiéndose también con su vida privada y redoblando así la apuesta.

Pero lejos de calmarse el asunto, en las últimas horas la animadora volvió a la carga contra el ex de Wanda Nara con un picante aviso que podría aumentar la tensión entre los dos.

Yanina Latorre compartió una foto que podría preocupar mucho al deportista y avisó de tener aún más data sobre el tema. "Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", escribió desde sus historias de manera misteriosa y agregando solamente la imagen del piloto de automovilismo Franco Deambrosi.

Y en otro mensaje, la conductora de SQP lanzó letal: "Si tengo foto, tengo chats y pruebas. Besis". Habrá que esperar entonces a las próximas horas si aparece algo más sobre este tema que dejó picando Latorre en redes y que generó enorme revuelo.

La feroz respuesta de Yanina Latorre a Mauro Icardi tras su polémico posteo

La conductora Yanina Latorre recogió el guante tras el picante ataque de Mauro Icardi y le respondió con todo desde su cuenta en Instagram con varios mensajes.

"Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas", lanzó en un primer descargo. Y lejos de bajar el tono, agregó: "Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia".

Minutos más tarde, Yanina Latorre volvió a la carga con otra historia de Instagram, donde disparó contra el futbolista y su presente deportivo: "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro".

Por último, la conductora cerró su descargo con una frase que volvió a poner el foco en la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez: "Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China nunca se sabe".

     

 

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