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"No quiero...": revelaron una frase íntima de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol que conmueve a todos

Mientras el capitán de 39 años brilla con la Selección Argentina en la Copa del Mundo, un íntimo amigo sacó a la luz una conversación privada en los vestuarios de Estados Unidos. La angustia del día después y las lágrimas compartidas al borde del llanto.

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No quiero...: revelaron una frase íntima de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol que conmueve a todos

El presente deportivo que rodea a la Selección Argentina en territorio norteamericano es una fiesta de fútbol, pero los hilos del tiempo obligan de reojo a pensar en el futuro. Lionel Messi está mostrando un nivel impresionante a los 39 años con la Albiceleste en el Mundial 2026. Sin embargo, el capitán suele alertar de forma intermitente a sus fanáticos asegurando que se encuentra transitando la etapa final de su carrera profesional. En este sentido, el arquero Oscar Ustari, uno de sus mejores amigos en el ambiente, generó un gran revuelo en las redes sociales al revelar que tuvo una íntima charla sobre esta cuestión.

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El retiro de los futbolistas es un tema sumamente sensible en la élite y muchos adoptan nuevas facetas una vez que cuelgan los botines, ya sea volcándose a la dirección técnica o al mundo de los negocios. En diversas entrevistas, Messi aseguró que no tiene como objetivo principal ser entrenador, pero tampoco ha brindado detalles específicos sobre su nueva vida una vez que deje la actividad. Por esa razón, el testimonio de Ustari tomó una enorme relevancia y describió el sentir general del futbolista: “A los futbolistas nos pasa algo con este deporte. Sentimos que nacimos para esto. El día que te falta, la verdad es que se pasa muy mal. Angustia y muchas esas cosas”, detalló en una entrevista con DSports Radio.

Qué le contestó Lionel Messi a Oscar Ustari al hablar de su retiro del fútbol

El relato del exarquero de Independiente y la Selección Argentina reconstruyó una escena muy privada compartida en los vestuarios de la Major League Soccer, desnudando la cara más humana del astro rosarino ante el fin de su ciclo profesional.

“Una vez hablábamos con Leo en un baño de Inter Miami mientras nos lavábamos la cara y me preguntaba: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a jugar?’. ‘Yo ya estudié y me recibí de Director Deportivo y entrenador’, le dije. ‘¿Y vos?’, le pregunté. ‘No quiero ni pensar en eso’, me dice. Y estamos hablando de hace un año atrás”, rememoró Ustari sobre la contundente contestación del "Diez", evidenciando que el futbolista prefiere enfocarse al máximo en el disfrute del día a día antes que planificar su posterior desembarco institucional.

Cuál fue la emotiva frase de Oscar Ustari que hizo sonrojar a Lionel Messi

La profundidad de la charla derivó en un momento de fuerte carga emocional entre ambos futbolistas, reflejando el lazo de hermandad que mantienen desde las categorías juveniles de la Selección.

Además de su rol de confidente, Ustari se plantó desde la perspectiva de un admirador del fútbol y le dedicó una sentida declaración: “Yo si hay algo que ya sé, es que voy a llorar dos veces por el fútbol: cuando me toque dejar a mí y cuando no te vea más adentro de una cancha a vos. Y se puso colorado Leo. Ya nos estábamos por poner a llorar los dos ahí”, confesó con emoción. Las palabras generaron un gran impacto entre los fanáticos de todo el planeta, ya que aunque la posibilidad de la despedida está cronológicamente cerca, la incertidumbre sobre la nueva faceta del crack sigue abierta en pleno Mundial 2026.

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