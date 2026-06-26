"No quiero...": revelaron una frase íntima de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol que conmueve a todos

El presente deportivo que rodea a la Selección Argentina en territorio norteamericano es una fiesta de fútbol, pero los hilos del tiempo obligan de reojo a pensar en el futuro. Lionel Messi está mostrando un nivel impresionante a los 39 años con la Albiceleste en el Mundial 2026. Sin embargo, el capitán suele alertar de forma intermitente a sus fanáticos asegurando que se encuentra transitando la etapa final de su carrera profesional. En este sentido, el arquero Oscar Ustari, uno de sus mejores amigos en el ambiente, generó un gran revuelo en las redes sociales al revelar que tuvo una íntima charla sobre esta cuestión.