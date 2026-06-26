"No quiero...": revelaron una frase íntima de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol que conmueve a todos

Cuál fue la emotiva frase de Oscar Ustari que hizo sonrojar a Lionel Messi

La profundidad de la charla derivó en un momento de fuerte carga emocional entre ambos futbolistas, reflejando el lazo de hermandad que mantienen desde las categorías juveniles de la Selección.

Además de su rol de confidente, Ustari se plantó desde la perspectiva de un admirador del fútbol y le dedicó una sentida declaración: “Yo si hay algo que ya sé, es que voy a llorar dos veces por el fútbol: cuando me toque dejar a mí y cuando no te vea más adentro de una cancha a vos. Y se puso colorado Leo. Ya nos estábamos por poner a llorar los dos ahí”, confesó con emoción. Las palabras generaron un gran impacto entre los fanáticos de todo el planeta, ya que aunque la posibilidad de la despedida está cronológicamente cerca, la incertidumbre sobre la nueva faceta del crack sigue abierta en pleno Mundial 2026.