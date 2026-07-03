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Cómo hacer galletas marineras caseras: la receta fácil para que queden bien crocantes y rindan un montón

Las galletas marineras pueden prepararse en casa con una receta simple, económica y rendidora.

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Las galletas marineras pueden prepararse en casa con una receta simple

Las galletas marineras pueden prepararse en casa con una receta simple, económica y rendidora.

Las galletas marineras son un clásico que nunca pasa de moda. Su textura crocante y su sabor suave las convierten en una excelente opción para acompañar el mate, el café, el té o para servir con quesos y untables.

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Aunque suelen comprarse en el supermercado o en la panadería, también pueden prepararse en casa con pocos ingredientes y un procedimiento muy sencillo. El resultado es una receta económica, rendidora e ideal para disfrutar durante varios días.

Ingredientes para hacer galletas marineras caseras

  • 500 gramos de harina 000.
  • 100 gramos de manteca derretida y a temperatura ambiente.
  • Hasta 300 cc de agua, agregándola de a poco.
  • 10 gramos de sal.
  • 10 gramos de polvo para hornear.
  • 1 huevo.

Cómo hacer galletas marineras paso a paso

La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero

  • En un bol, mezclar la harina, el polvo para hornear y la sal.
  • Incorporar el huevo y la manteca derretida.
  • Agregar el agua de a poco mientras se integra la masa. Es posible que no sea necesario utilizar los 300 cc completos, dado que dependerá de la absorción de la harina. La masa debe quedar suave, homogénea y sin exceso de humedad.
  • Formar un bollo y amasar durante 5 minutos.
  • Envolver la masa en film y dejarla descansar en la heladera durante 30 minutos.
  • Estirar la masa con un palo de amasar hasta lograr un espesor parejo.
  • Cortar las galletas con un cortante circular o con un vaso del tamaño deseado.
  • Colocarlas sobre una placa apenas aceitada y pinchar cada una con un tenedor para evitar que se inflen durante la cocción.
  • Cocinar en un horno precalentado a 170 °C durante 15 minutos, o hasta que estén apenas doradas.

El secreto para que las galletas marineras duren más tiempo

Para mantener la crocantez es importante dejar que las galletas marineras se enfríen por completo antes de guardarlas. Luego, deben conservarse en un recipiente hermético o en un frasco de vidrio bien cerrado, alejado de la humedad. De esta manera mantendrán su textura y sabor durante varios días.

Además de ser una alternativa al pan, estas galletas marineras son ideales para acompañar el mate, el café o el , y también pueden servirse con queso crema, manteca, mermeladas, dulce de leche, fiambres o distintos tipos de untables.

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