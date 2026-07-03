Cómo hacer galletas marineras caseras: la receta fácil para que queden bien crocantes y rindan un montón

Las galletas marineras son un clásico que nunca pasa de moda. Su textura crocante y su sabor suave las convierten en una excelente opción para acompañar el mate, el café, el té o para servir con quesos y untables.
Las galletas marineras pueden prepararse en casa con una receta simple, económica y rendidora.
Las galletas marineras pueden prepararse en casa con una receta simple, económica y rendidora.
Las galletas marineras son un clásico que nunca pasa de moda. Su textura crocante y su sabor suave las convierten en una excelente opción para acompañar el mate, el café, el té o para servir con quesos y untables.
Aunque suelen comprarse en el supermercado o en la panadería, también pueden prepararse en casa con pocos ingredientes y un procedimiento muy sencillo. El resultado es una receta económica, rendidora e ideal para disfrutar durante varios días.
La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero
Para mantener la crocantez es importante dejar que las galletas marineras se enfríen por completo antes de guardarlas. Luego, deben conservarse en un recipiente hermético o en un frasco de vidrio bien cerrado, alejado de la humedad. De esta manera mantendrán su textura y sabor durante varios días.
Además de ser una alternativa al pan, estas galletas marineras son ideales para acompañar el mate, el café o el té, y también pueden servirse con queso crema, manteca, mermeladas, dulce de leche, fiambres o distintos tipos de untables.