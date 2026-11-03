Prestación por Desempleo de ANSES: la guía completa para tramitar el cobro

La cantidad de cuotas mensuales abonadas por el organismo previsional se determina en función de los meses con aportes computables que registre el trabajador en el sistema previsional.
ANSES otorga hasta $300.000 en marzo a quienes califiquen para la Prestación por Desempleo. Foto: Internet.
¿Qué documentación es obligatoria para tramitar la ayuda por desempleo?
Para iniciar la solicitud -que debe gestionarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de finalización de la relación laboral-, el titular debe presentar los siguientes documentos en original y copia:
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Documento Nacional de Identidad: DNI vigente (original y fotocopia).
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Despido sin causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada por escribano o autoridad competente.
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Finalización de contrato: copia del contrato de trabajo a plazo fijo vencido.
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Quiebra o concurso: sentencia o documentación judicial probatoria del cierre del establecimiento.
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Despido indirecto: telegramas de intimación previa y telegrama de desvinculación enviado por el trabajador.
¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite presencial o virtual?
La gestión del trámite para acceder al cobro de la prestación puede realizarse de manera gratuita por dos vías oficiales:
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Modalidad presencial: solicitar un turno previo desde la web oficial de ANSES (anses.gob.ar) para ser atendido personalmente en una UDAI u oficina del organismo portando la documentación completa.
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Modalidad virtual: ingresar a la plataforma Atención Virtual de ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción Prestación por Desempleo y adjuntar las imágenes digitalizadas del DNI y la documentación respaldatoria.