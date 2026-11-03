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Prestación por Desempleo de ANSES: la guía completa para tramitar el cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma y los montos de la Prestación por Desempleo para noviembre de 2026, destinada a trabajadores del sector privado despedidos sin justa causa.

Prestación por Desempleo de ANSES: la guía completa de documentación y pasos para tramitar el cobro

Prestación por Desempleo de ANSES: la guía completa de documentación y pasos para tramitar el cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la vigencia de la Prestación por Desempleo para noviembre de 2026, dirigida a los trabajadores registrados del sector privado que hayan sido desvinculados sin justa causa. El esquema de contención calcula la liquidación mensual sobre el 75% del mejor sueldo del último semestre trabajado, con un tope mínimo garantizado de $188.300 y un tope máximo de $376.600 en mano, equivalentes al 50% y al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

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¿Quiénes tienen derecho a cobrar la Prestación por Desempleo en noviembre?

El beneficio asistencial está destinado a los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su voluntad. Alcanza a quienes se encuentren en las siguientes situaciones laborales:

  • Despidos sin causa justa: desvinculaciones directas notificadas por el empleador.

  • Finalización de contrato: vencimiento de plazos fijos o contratos por obra.

  • Quiebra o cierre de la empresa: cesación de actividades por concurso preventivo o liquidación judicial.

  • Renuncia por causa justificada: despido indirecto formalizado mediante intimaciones y telegramas laborales.

Los trabajadores permanentes deben acreditar como mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, se exige un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años, con más de 90 días de desempeño en el último año.

¿De cuánto es el monto mínimo y máximo que se cobra por desempleo?

El cálculo del subsidio mensual se fija en base al 75% del mejor haber bruto percibido durante los últimos 6 meses trabajados antes de la desvinculación. Sin embargo, la normativa establece topes legales vinculados a la escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil ($376.600):

  • Monto mínimo de cobro: $188.300 netos (equivalente al 50% del SMVM).

  • Monto máximo de cobro: $376.600 netos (equivalente al 100% del SMVM).

La cantidad de cuotas mensuales abonadas por el organismo previsional se determina en función de los meses con aportes computables que registre el trabajador en el sistema previsional.

ANSES otorga hasta $300.000 en marzo a quienes califiquen para la Prestación por Desempleo. Foto: Internet.

ANSES otorga hasta $300.000 en marzo a quienes califiquen para la Prestación por Desempleo. Foto: Internet.

¿Qué documentación es obligatoria para tramitar la ayuda por desempleo?

Para iniciar la solicitud -que debe gestionarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de finalización de la relación laboral-, el titular debe presentar los siguientes documentos en original y copia:

  • Documento Nacional de Identidad: DNI vigente (original y fotocopia).

  • Despido sin causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada por escribano o autoridad competente.

  • Finalización de contrato: copia del contrato de trabajo a plazo fijo vencido.

  • Quiebra o concurso: sentencia o documentación judicial probatoria del cierre del establecimiento.

  • Despido indirecto: telegramas de intimación previa y telegrama de desvinculación enviado por el trabajador.

¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite presencial o virtual?

La gestión del trámite para acceder al cobro de la prestación puede realizarse de manera gratuita por dos vías oficiales:

  • Modalidad presencial: solicitar un turno previo desde la web oficial de ANSES (anses.gob.ar) para ser atendido personalmente en una UDAI u oficina del organismo portando la documentación completa.

  • Modalidad virtual: ingresar a la plataforma Atención Virtual de ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción Prestación por Desempleo y adjuntar las imágenes digitalizadas del DNI y la documentación respaldatoria.

En pocas palabras

  • Prestación por Desempleo: ANSES confirma cronograma y montos para noviembre de 2026 para trabajadores privados.
  • Cálculo y Topes: Se cobra el 75% del mejor sueldo del último semestre, con mínimos de $188.300 y máximos de $376.600.
  • Trámite: Se puede realizar de forma presencial o virtual a través de la web de ANSES, presentando documentación requerida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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