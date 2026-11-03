Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 6 + 33 + 17 - (12 + 13) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 6 + 33 + 17 - (12 + 13) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 14 × 6 + 33 + 17 - 25 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
14 × 6 = 84
La expresión queda así: 84 + 33 + 17 - 25 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
84 + 33 = 117 |
117 + 17 = 134 |
134 - 25 = 109 |
109 + 28 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es saltear el paréntesis o mezclar sumas y restas antes de tiempo. Practicar con cuentas de este estilo ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y disfrutar de un reto breve que parece simple, pero requiere método.