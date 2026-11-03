Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 14 × 6 + 33 + 17 - 25 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 6 = 84

La expresión queda así: 84 + 33 + 17 - 25 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 33 = 117 |

117 + 17 = 134 |

134 - 25 = 109 |

109 + 28 = ?

Resultado final: 137

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es saltear el paréntesis o mezclar sumas y restas antes de tiempo. Practicar con cuentas de este estilo ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y disfrutar de un reto breve que parece simple, pero requiere método.