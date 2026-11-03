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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 6 + 33 + 17 - (12 + 13) + 28.

Leé también Desafío matemático: evitá el error más común que muchos cometen
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 14 × 6 + 33 + 17 - 25 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta sin mirar la respuesta?

14 × 6 = 84

La expresión queda así: 84 + 33 + 17 - 25 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 33 = 117 |

117 + 17 = 134 |

134 - 25 = 109 |

109 + 28 = ?

Resultado final: 137

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es saltear el paréntesis o mezclar sumas y restas antes de tiempo. Practicar con cuentas de este estilo ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y disfrutar de un reto breve que parece simple, pero requiere método.

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