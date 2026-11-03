Conmoción: la drástica decisión que tomó el arquero de Adorra tras la muerte de Jesús de Miguel

La trágica muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife de 30 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un violento choque en pleno partido, provocó una profunda conmoción en todo el fútbol español. El fatal desenlace del atacante también significó un golpe devastador para Jesús Owono, el arquero del Andorra que protagonizó la acción dividida. Según detalló el periodista Iván Álvarez en el programa El Partidazo de COPE, el guardameta se encuentra sumamente afectado por lo sucedido, al tiempo que desde el entorno del club andorrano enfatizaron que jamás tuvo intención de lastimar a su rival y definieron el episodio como una jugada desafortunada que salió “terriblemente mal”.