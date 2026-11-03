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Conmoción: la drástica decisión que tomó el arquero de Adorra tras la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono quedó muy afectado por la muerte de Jesús de Miguel y tomó una determinación. Los detalles.

Conmoción: la drástica decisión que tomó el arquero de Adorra tras la muerte de Jesús de Miguel

La trágica muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife de 30 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un violento choque en pleno partido, provocó una profunda conmoción en todo el fútbol español. El fatal desenlace del atacante también significó un golpe devastador para Jesús Owono, el arquero del Andorra que protagonizó la acción dividida. Según detalló el periodista Iván Álvarez en el programa El Partidazo de COPE, el guardameta se encuentra sumamente afectado por lo sucedido, al tiempo que desde el entorno del club andorrano enfatizaron que jamás tuvo intención de lastimar a su rival y definieron el episodio como una jugada desafortunada que salió “terriblemente mal”.

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Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en el pecho

La preocupación dentro del vestuario del conjunto visitante se mantuvo en niveles máximos desde el preciso instante en que se produjo el choque en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Mientras De Miguel permanecía internado en la unidad de terapia intensiva luchando por su vida, Owono siguió de cerca su evolución médica segundo a segundo a través de las gestiones del delegado y de los servicios médicos de la entidad andorrana. Cabe recordar que el compromiso había sido suspendido de inmediato tras la acción para permitir que el personal de salud asistiera al atacante sobre el propio césped.

Qué medidas tomó Jesús Owono en sus redes sociales y cómo planea acercarse a la familia de Jesús de Miguel

Más allá del impacto emocional por el cuadro de salud del futbolista rival, el guardameta debió enfrentar un clima de extrema hostilidad. Durante el propio desarrollo del encuentro, un sector de la parcialidad local lo insultó desde los escalones de la tribuna al grito de "asesino". Con el correr de las horas y ante la oleada de mensajes agresivos que comenzaron a multiplicarse en las plataformas digitales, Owono tomó la determinación de cerrar su cuenta oficial de Instagram.

Respecto a los pasos a seguir tras la triste noticia de la muerte del delantero, la información brindada por COPE indica que el arquero tiene la firme intención de comunicarse personalmente con la familia de Jesús de Miguel o con algún allegado muy cercano al atacante. No obstante, el deportista decidió aguardar el momento oportuno para llevar a cabo ese contacto, con la premisa de que ese primer acercamiento se produzca en estricta intimidad, de manera previa a realizar cualquier tipo de manifestación o declaración pública sobre el trágico suceso.

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