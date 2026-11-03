En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
Beneficio
Cocina

Cómo hacer ghee casero: la receta fácil para que salga exquisito y disfrutar de sus beneficios

Una preparación tradicional de la cocina india que se destaca por su sabor suave, su resistencia a las altas temperaturas y sus características nutricionales. Se puede hacer en casa con pocos ingredientes y conservar durante meses.

El ghee es una manteca clarificada de origen indio que se puede preparar fácilmente en casa y utilizar en distintas recetas.

El ghee es una manteca clarificada de origen indio que se puede preparar fácilmente en casa y utilizar en distintas recetas.

El ghee es una preparación tradicional de la cocina india que se elabora a partir de la manteca común. Para obtenerlo, se la cocina a fuego controlado hasta que el agua se evapora y los sólidos lácteos se separan y se tuestan. El resultado es una grasa de color dorado, sabor suave y matices ahumados.

Leé también Cómo hacer manteca casera con solo dos ingredientes y de manera súper fácil
Una receta sencilla permite preparar manteca casera con solo dos ingredientes, sin necesidad de comprarla. 

Entre sus características nutricionales, aporta vitaminas A y E y contiene muy poca lactosa, por lo que algunas personas con intolerancia pueden tolerarlo mejor.

También se utiliza en la cocina porque soporta temperaturas elevadas y puede reemplazar a la manteca o a otros aceites en distintas recetas. De todos modos, por su contenido de grasas saturadas, es conveniente no excederse en su consumo.

Ingredientes para preparar ghee casero

  • Manteca, 300 gramos.

  • Olla de fondo grueso, 1.

  • Frasco o recipiente de vidrio previamente esterilizado, 1.

  • Colador fino, 1.

  • Tela de algodón, cantidad necesaria.

Cómo hacer ghee casero paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Tenedor Libre")

La preparación es sencilla, pero requiere atención constante para controlar la intensidad del fuego y evitar que los sólidos de la manteca se quemen.

1. Derretir la manteca

Colocar la olla al fuego e incorporar inmediatamente los 300 gramos de manteca. Cocinar a fuego medio hasta que se derrita por completo. Durante este proceso aparecerá una capa blanca y densa en la superficie.

2. Evaporar el agua

Dejar que la preparación comience a cocinarse hasta que la espuma blanca desaparezca de la superficie. Cuando la manteca esté completamente derretida y comiencen a formarse burbujas, reducir ligeramente la intensidad del fuego.

3. Tostar los sólidos lácteos

Cuando la preparación vuelva a hervir, bajar un poco más el fuego. El objetivo es que los sólidos de la manteca se doren sin quemarse. Continuar la cocción entre 3 y 5 minutos, hasta conseguir el característico tono dorado del ghee.

4. Filtrar la preparación

Apagar el fuego y colocar el colador fino sobre el frasco de vidrio previamente esterilizado. Cubrirlo con un paño de algodón y verter cuidadosamente el líquido para retener los residuos sólidos tostados.

5. Dejar enfriar

Esperar a que el ghee se enfríe por completo antes de tapar el recipiente. Al bajar la temperatura, adquirirá una consistencia más sólida, similar a la de una manteca blanda.

Cómo conservar el ghee casero

El ghee puede conservarse a temperatura ambiente o en la heladera, dentro de un recipiente limpio y bien cerrado. Si se prepara y almacena correctamente, puede durar hasta un año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas Beneficio Cocina Hacks
Notas relacionadas
Alfajores de cacao, naranja y dulce de leche: la receta fácil y súper deliciosa para hacer en casa
Pan lactal casero: la receta fácil para lograr una miga súper esponjosa e irresistible
Mermelada de frutilla casera: la receta fácil para lograr una textura espesa, un sabor intenso y el dulzor justo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar